Šef ličkog HDZ-a: Predugo je jedna osoba vedrila i oblačila Likom

Šef ličkog HDZ-a Marijan Kustić predvodi listu HDZ-a za Skupštinu županije.

Kampanja za ponovljene izbore za Skupštinu Ličko-senjske županije počela je žestoko, Milinović vas je napao zbog podzastupljenosti žena na listi, zašto je manjak ženskih zastuwpnica na HDZ-ovoj koalicijskoj listi?

HDZ je stranka koja ima najveći broj članova u našoj županiji, a među njima je i velik broj žena. Upravo su mnogi od tih ljudi – žene i muškarci – oni koji stoje iza našeg izbornog programa. To spominjem samo zbog jednog razloga, a to je da HDZ i partneri imaju jasan i kvalitetan program za bolju Ličko-senjsku županiju, dok Darko Milinović u nedostatku programa i jasnih planove te vizije kako razvijati našu županiju pribjegava različitim temama koje onda svim silama gura u medije. Milinović očito nema program i onda provodi dane analizirajući našu listu – od dobi kandidata nadalje. I to je najbolji dokaz da njemu na prvom mjestu nije Ličko-senjska županija, već neki osobni ratovi i borba s vjetrenjačama prošlosti. Ličko-senjski HDZ i partneri gledaju prema budućnosti i uvjeren sam da će naši birači to prepoznati.

Vrh stranke na proslavi 29. rođendana HDZ-a karlovačke županije:

Što HDZ i partneri nude građanima Ličko-senjske županije?

Na prvom su nam mjestu prosperitet, gospodarski razvoj i demografska revitalizacija Ličko-senjske županije. Naša lista donosi odgovoran, sveobuhvatan i realan program kojim dajemo odgovore i rješenja upravo za ključne probleme koji muče naše sugrađane. Želimo svim žiteljima naše županije osigurati jednake prilike za razvoj. Ličko-senjska županija zaslužuje više, a HDZ i partneri zajedno će doprinijeti boljem i ravnomjernijem vođenju županije. Predugo je naša županija bila u rukama jedne osobe koja je vedrila i oblačila ovim krajem. Snaga naše županije su ljudi. Uporni, radišni ljudi čvrsta karaktera i jasno izražene ljubavi prema našoj domovini. I zbog toga svi naši sugrađani zaslužuju jednaku šansu za dostojanstven život. U idućim danima održat ćemo velik broj skupova, obići svaki kutak naše županije i iz prve ruke predstaviti detalje našeg programa, ali, što je još važnije, i saslušati naše sugrađane.

Hoće li HDZ i partneri u novom sazivu Skupštine rušiti župana Milinovića ili ćete prihvatiti njegov proračun?

Naš su jedini interes ljudi i kvaliteta života u Ličko-senjskoj županiji. Da bismo o tome mogli voditi brigu, izvršna tijela županije moraju biti operativna i moraju imati jasne programe, projekte i smjer u kojem žele razvijati našu županiju. I to je jedino što je za nas važno. Nisu važna imena. Ono što nije dobro, to je trenutačno stanje. Županija je zbog samovolje pojedinaca došla u ovu situaciju. A siguran sam da svi znaju o kojim se pojedincima radi. HDZ i partneri jasno su istaknuli kako samo zajedništvom možemo postići više za našu županiju. A neki pojedinci očito žele jedino razdor i siguran sam da će upravo zbog tog našeg pozitivnog stava i vjere u bolje sutra te programa koji gleda prema naprijed birači znati prepoznati tko je za bolju i snažniju Ličko-senjsku županiju, a tko za osobni prosperitet.

Sve su češće kritike da su ljudi u Lici u strahu i da se ne žele zamjeriti HDZ-u jer bez HDZ-a, tvrde, nema ni zapošljavanja u toj županiji? Kako to komentirate?

Jasno sam istaknuo da je naš program pripremljen kako bi osigurao razvoj za sve gradove i općine naše županije, pa tako i za svakog pojedinca u Ličko-senjskoj županiji. Ravnomjernije vođenje županije i jednaki uvjeti za svakog pojedinca ključni su stupovi našeg programa. A očito je da je vrijeme jednoumlja odavno prošlo.

