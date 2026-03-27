FOTO Pogledajte situaciju blizu Rijeke, promet je paraliziran
U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama a pojedine državne ceste su zatvorene za sav promet. Zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skuoine vozila.
Nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Bosiljevo i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.
Zbog zimskih uvjeta između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozila na koje se odnosi zabrana prometa isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb.
Zbog zimskih uvjeta na DC3 teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica i odmorištu Draganić za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb. Za ostala vozila na koja se odnosi zabrana zbog olujnog vjetra na autocesti A6, promet se vodi obilazno preko DC3.