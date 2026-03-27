FOTO Pogledajte situaciju blizu Rijeke, promet je paraliziran

U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama  a pojedine državne ceste su zatvorene za sav promet. Zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skuoine vozila.
Za sav su promet zatvorena je Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene te pojedine ceste u Lici.
Nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Bosiljevo i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.
Nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetujemo da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne.
Zbog zimskih uvjeta između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozila na koje se odnosi zabrana prometa isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb.
Zbog jakog vjetra na dionici Delnice-Kikovica prometuju samo osobna vozila, javlja HAK.
Zbog zimskih uvjeta na DC3 teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica i odmorištu Draganić za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb. Za ostala vozila na koja se odnosi zabrana zbog olujnog vjetra na autocesti A6, promet se vodi obilazno preko DC3.
