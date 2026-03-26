Uzbuna u članici NATO-a: Podignuta dva borbena zrakoplova, građanima stigle poruke upozorenja

Nakon nekoliko incidenata koji su se posljednjih dana dogodili na teritoriju članica NATO-a, Ministarstvo nacionalne obrane Rumunjske objavilo je kako je noćas i u njihovom zračnom prostoru završio jedan dron. Naime, Rusija je noćas izvela novu seriju napada dronovima na Ukrajinu u blizini granice s Rumunjskom, u sjevernom dijelu županije Tulcea. S obzirom na to, malo iza ponoći podignuta su dva dva zrakoplova F-16, zbog praćenja zračne situacije.

"Nacionalni vojni zapovjedni centar obavijestio je Glavni inspektorat za izvanredne situacije kako bi se poduzele mjere za uzbunjivanje stanovništva u sjevernom dijelu županije Tulcea. Poruka RO-ALERT poslana je u 00:35 sati", navelo je rumunjsko ministarstvo. Riječ je o sustavu koji se koristi u okolnostima u kojima su život i zdravlje građana ugroženi, kao što su ekstremni vremenski uvjeti napadi ili druge situacije koje mogu ugroziti živote.

Malo nakon toga, u 00:44 sati, dron kojeg je skrenula ukrajinska protuzračna obrana ušao je u zračni prostor Rumunjske, na udaljenost od približno četiri kilometra. Letjelica se potom srušila dva kilometra od naselja Parcheș, izvan naseljenog područja.

"Na mjesto događaja upućeno je specijalno vozilo Glavnog inspektorata za izvanredne situacije i timovi Ministarstva nacionalne obrane. Na terenu su pronađeni dio spaljene vegetacije i ostaci drona", istakli su iz ministarstva te dodali kako nisu prijavljene žrtve, kao niti materijalna šteta.

Podsjetimo, jedan je ruski dron u srijedu ušao u zračni prostor Latvije te se srušio na području te zemlje. Prošloga je tjedna pak ruski ratni zrakoplov SU-30 ušao u estonski zračni prostor blizu otoka Vaindloo te tamo ostao oko jedne minute. Zrakoplovi NATO-a, točnije jedinice talijanskog ratnog zrakoplovstva, poletjeli su kako bi odbili rusku letjelicu. "Nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije", rekao je estonski ministar Margus Tsahkna.

"Ruski obrazac se ne mijenja. NATO funkcionira. Naše nebo se nadgleda, štiti i brani u svakom trenutku", naveo je tada estonski premijer Kristen Michal. Riho Terras, bivši načelnik estonskih obrambenih snaga, poručio je: "Saveznici su reagirali i nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije. Svako takvo kršenje, sada i u budućnosti, mora se dočekati čvrstim i dosljednim odgovorom.“