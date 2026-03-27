Vatrogasci imali već stotine intervencija: Jedna osoba ozlijeđena zbog pada stabla, dvije u željezničkoj nesreći

Snažna promjena vremena pogodila je posljednja dva dana Hrvatsku, a situacija se još uvijek ne smiruje. Nevrijeme s jakim vjetrom stvara probleme diljem zemlje te je zbog toga danas otkazana nastava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Vatrogasci su već imali stotine intervencija, a nove dojave im neprestanu pristižu. Prema novim podacima Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ), u Gradu Zagrebu je, do 7 sati, olujni vjetar uzrokovao oštećenja krovišta te rušenje stabala i grana na prometnice i vozila.

"Zabilježeno je više od 300 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno bilo angažirano više od 1150 vatrogasaca s 350 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD-a s područja grada", istaknuo je HVZ te dodao kako je u tijeku nastavak sanacije posljedica nevremena. I na području Zagrebačke županije zabilježen je povećan broj tehničkih intervencija koje su posljedica olujnog vjetra i kiše.

FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa

"Zabilježeno je više od 260 tehničkih intervencija uklanjanje stabala i grana s kolnika, pločnika i vozila. Jedna mlađa osoba ozlijeđena uslijed pada drveta na osobni automobil, ista je predana HMS-u. Na navedenim intervencijama kumulativno je angažirano 720 vatrogasaca s 280 vatrogasnih vozila s područja županije."

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, JVP Đurđevac zaprimio je u 18 sati dojavu o željezničkoj nesreći u mjestu Budančevica. "Uslijed olujnog nevremena, na pruzi Kloštar Podravski-Bjelovar između Kloštra Podravskog i Sirove Katalene palo je stablo preko pruge na koje je naletio vlak iz pravca Bjelovara te je prednji vagon izletio iz tračnica. Uslijed nesreće dvije ženske osobe su lakše ozlijeđene, HMP je zbrinula iste", naveo je HVZ te dodao kako je na intervenciji sudjelovao šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz JVP Đurđevac i DVD-a Kloštar Podravski.

U Sisačko-moslavačkoj županiji zabilježeno je do 7 sati više od 20 tehničkih intervencija uklanjanje stabala i grana s kolnika, pločnika i vozila. Na navedenim intervencijama kumulativno je angažirano 55 vatrogasaca s 25 vatrogasnih vozila s područja županije. U Međimurskoj je županiji u isto vrijeme bilo više od 25 tehničkih intervencija uklanjanje stabala i grana s kolnika, pločnika i vozila, a na navedenim intervencijama kumulativno je angažirano 142 vatrogasca s 38 vatrogasnih vozila

U Koprivničko-križevačkoj bilo je više od 30 intervencija, na kojima je angažirano 70 vatrogasaca s 30 vatrogasnih vozila. Više od 30 intervencija bilo je i u Varaždinskoj županiji gdje je angažirano 100 vatrogasaca s 40 vatrogasnih vozila. U Karlovačkoj županiji angažiran je 90 vatrogasaca s 32 vatrogasna vozila, a u Krapinsko-zagorskoj - na 50 tehničkih intervencija, 200 vatrogasaca sa 66 vatrogasnih vozila. Više od 60 intervencija bilo je i u Primorsko-goranskoj gdje je angažirano 180 vatrogasaca sa 70 vatrogasnih vozila. U Istri je na intervencijama bilo 70 vatrogasaca s 40 vatrogasnih vozila. U svim su spomenutim županijama, prema HVZ-u, nastavljene sanacije posljedica nevremena.