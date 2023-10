Odluka od izručenju Boysa danas? Jučer odgođena zbog opširnog spisa

Izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u četvrtak se sastalo kako bi donijelo odluku o tome hoće li ili neće četvorica od desetorice uhićenih BBB-a biti predana Grčkoj, a iako se očekivalo da će odluku donijeti relativno brzo, to se ipak nije dogodilo.Odluka o izručenju mogla bi se dogoditi danas. "Izvanraspravno vijeće pokazalo je doista vrhunsku ozbiljnost koja i priliči ovakvom slučaju. Odlučili su se doista udubiti u predmet i preispitati sve argumente optužbe i obrane pa su zbog toga i odgodili raspravu, ponajprije zbog opširnosti spisa i argumenata. Nova sjednica zakazana je za petak u podne, a hoće li konačna odluka biti donesena nakon rasprave, trenutačno je teško reći, vidjet ćemo", kazao je Hrvoje Lukavec, odvjetnik dvojice Boysa.

Prije nešto više od dva tjedna u Zagrebu i okolici uhićena su desetorica pripadnika Bad Blue Boysa jer je to tražilo grčko pravosuđe koje je za njima raspisalo europski uhidbeni nalog (EUN) prema kojem je hrvatska policija, s obzirom na to da su obje zemlje članice EU te imaju potpisan dogovor o suradnji, bila dužna postupati. Odvjetnik Lukavec je objasnio zašto je protiv izručenja, odnosno koji su ključni argumenti zbog kojih se on protivi izručenju svojih klijenata.

"Oni se temelje na formalnim i materijalnim nedostacima europskog uhidbenog naloga. Nalog ne sadrži nijedan podatak koji bi se podveo pod obvezan sadržaj prema Zakonu o kaznenoj suradnji članica. Ne sadrži opis kaznenog djela, ne sadrži stupanj sudioništva kao ni ostale elemente koji su propisani", rekao je te potom dodao kako grčki zatvori ne mogu pružiti dostojanstven tretman hrvatskim zatvorenicima i da hrvatski navijači u Grčkoj neće imati pošteno suđenje", kazao je.

"To je vidljivo iz činjenice da istraga traje već više od dva mjeseca, a mi i dalje nemamo nikakav konkretan pomak u istrazi, nismo dobili ništa od DNK analize, još nismo vidjeli nikakve nalaze forenzičkih vještaka, nema nikakvih odgovora na naša vrlo konkretna pitanja, a suludo je da i dalje nijedan Grk nije uhićen. Na dan nereda u Ateni bilo je pet navijačkih skupina, nijedan pripadnik druge navijačke skupine osim Bad Blue Boysa nije u pritvoru. Sve to upućuje na dvije stvari: prva je visok stupanj neozbiljnosti u samoj grčkoj istrazi, a druga teško kršenje ljudskih prava hrvatskih građana u Grčkoj", zaključio je Lukavec.

