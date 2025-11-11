Ratko Mladić zatražio dopust da ode na grob, zahtjev mu odbijen

Međunarodni mehanizam za kaznene sudove (MICT) u Haagu odbio je zahtjev presuđenog srpskog ratnog zločinca Ratka Mladića da mu se odobri sedam dana dopusta kako bi posjetio grob i prisustvovao žalovanju zbog smrti člana obitelji. Odluku je potpisala predsjednica Mehanizma Garciela Gatti Santana, koja je navela da je “vrlo visok prag” za privremeno puštanje na slobodu iz suosjećajnih razloga, te da se takvi zahtjevi u pravilu ne odobravaju osuđenima koji služe kaznu u pritvorskoj jedinici UN-a.

Kako prenosi aa.com.tr , Santana je u odluci istaknula da je Mladić osuđen na doživotni zatvor za izuzetno teška kaznena djela, da je odslužio tek mali dio kazne i da se, prije nego što je uhapšen 2011. godine u Srbiji, skrivao od pravde gotovo 16 godina. Također je podsjetila da su Mladićevi raniji zahtjevi za privremeno puštanje više puta odbijeni tijekom suđenja i žalbenog postupka, jer je postojao opravdan strah da se ne bi vratio u pritvor. Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, osuđen je 2017. godine na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini.

Presuda je postala pravomoćna 2021. godine. Mladić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva i progon nesrpskog stanovništva širom BiH. Od pravde se skrivao dugih 16 godina, a njegovo uhićenje 2011. godine označilo je kraj jedne od najdužih potjera u suvremenoj povijesti. Njegov najnoviji zahtjev pokazuje da i dalje pokušava tražiti izuzetke, no sud u Hagu očito ne namjerava popuštati kad je riječ o osobi osuđenoj za najteže zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije.