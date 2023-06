Odbijen zahtjev za izručenjem vozača kamiona kojeg Pakistan traži zbog ubojstva, a Italija mu je dala azil

Pakistan ga traži zbog ubojstva, Italija mu je dala azil, dokumente i posao, uhićen je kada je u Hrvatsku došao poslom, vozeći kamion, Hrvatska ga je kratko pritvorila, pa uz mjere opreza pustila, a Pakistanu, zemlji koja ima smrtnu kaznu, neće biti izručen. Priča je to Y. A. (42), Pakistanca koji je početkom godine uhićen u Hrvatskoj, na temelju međunarodne tjeralice koju je za njim raspisao ured Interpola u Islamabadu. Interpolova tjeralica je izdana 24. svibnja 2019. i to na temelju zahtjeva Okružnog sud okruga Bhwal Sargodhe u Pakistanu iz rujna 2018. U sudskom nalogu se navodilo da se Y. A. traži zbog - ubojstva.

No on je pobjegao u Italiju, koja mu je dala azil, dokumente, posao... Pakistan inače ima smrtnu kaznu, a Hrvatska, kao i većina zemlja EU ne izručuje druge osobe zemljama u kojima postoji smrtna kazna. Ili ih barem ne bi trebali izručivati bez garancija zemlje tražiteljice da nad određenom osobom smrtna kazna neće biti provedena. Bilo kako bila, Y.A. je bio uhićen i u Italiji po spomenutoj međunarodnoj pakistanskoj tjeralici, no kako mu je nakon uhićenja i provjera navoda tjeralice, Italija dala azil, prebivalište i radnu dozvolu, očito je Italija zaključila da s pakistanskom tjeralicom, kao i zahtjevom za uhićenjem i izručenjem Y.A nešto nije u redu. On je nakon toga počeo raditi kao vozač kamiona, no kako je za njim, bez obzira na azil koji mu je dodijeljen u Italiji, ostala raspisana pakistanska međunarodna tjeralica, na osnovu te tjeralice je u siječnju uhićen na hrvatskoj granici. Jer hrvatska policija ima obvezu postupati po raspisanim međunarodnim tjeralicama.

VEZANI ČLANCI:

Nakon što je Y. A. uhićen, završio je u ekstradicijskom pritvoru, iz kojeg je pušten u veljači. Tada su mu određene mjere opreza. Bilo mu je zabranjeno da napušta adresu boravišta u Zagrebu, a nije se smio udaljavati ni izvan granica zemalja EU. Osim toga imao je obvezu i da se dva puta mjesečno javlja sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru. No koji mjesec kasnije utvrđeno je da se Y. A. sucu istrage nije javljao, da na adresi boravišta u Zagrebu nije boravio, a njegov odvjetnik je kazao da se Y. A. nalazi na adresi prijavljenog prebivališta u - Italiji.

S obzirom na sve to, Županijski sud u Vukovaru je nedavno zaključio da ga se ne može izručiti Pakistanu jer nije na teritoriju Hrvatske. No sve da je i bio na teritoriju Hrvatske, Y.A. Pakistanu ne bi bio izručen, jer je sud prethodno provjeravao jesu li ispunjene pretpostavke za to izručenje te je zaključio - da nisu. Kako su pojasnili na sudu, ekstradicijski pritvor se određuje jer sudac istrage ne ulazi u meritum stvari kada donosi tu odluku. No nakon toga provjerava se ima li pretpostavki za izručenjem, a kada zemlja koja ima smrtnu kaznu traži izručenje, traže se garancije da smrtna kazna neće biti provedena. U ovom slučaju vukovarski sud garancije nije dobio, što znači, da pretpostavki za izručenje Y. A., ovako ili onako ne bi bilo. No bez obziru na odluku hrvatskog suda i talijanski azil, činjenica je da Y.A. nad glavom i dalje visi pakistanska međunarodna tjeralica po kojoj mora postupiti svaka policija ovog svijeta.

VIDEO: Uhićenje krijumčara kokaina