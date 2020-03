fokus na maturantima

Od ponedjeljka novi program za učenike: Srednjoškolci će nastavu pratiti na RTL-u

- Ova preraspodjela sadržaja dogovorena je kako bi se veći fokus stavio na maturante. Učenici viših razreda osnovne škole - od petog do osmog razreda, i dalje će moći pratiti nastavu u obliku videolekcija na SPTV-u u vremenu od 8 do 14 sati i online na internetskoj stranici Ministarstva, kako je bilo i do sada - poručili su iz Ministarstva