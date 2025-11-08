Od Nove godine uvodi se Fiskalizacija 2.0

Utrka je počela prvog dana rujna, a na stazu još nisu izišli svi natjecatelji. To donekle stvara pomutnju na budućem tržištu Fiskalizacije 2.0. koje će za branšu informacijskih posrednika od Nove godine doslovno eksplodirati. Svi poduzetnici koji posluju u sustavu PDV-a od 1. siječnja 2026. godine morat će međusobno razmjenjivati račune digitalnim putem, odnosno koristiti e-račun, što je dosad vrijedilo samo za izmjenjivanje računa s javnim institucijama. Informacijskim posrednicima to će donijeti najmanje 100 tisuća novih korisnika, već od Nove godine, a kada od 1. siječnja 2027. obveza slanja e-računa zahvati i biznise izvan sustava PDV-a, stići će im još 100 tisuća novih korisnika.