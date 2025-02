Znate li koji je tekst prisege? Zadnja rečenica nije obavezna, ali je predsjednici uvijek izgovaraju

Zoran Milanović ovog će utorka imati priliku po drugi puta u životu izgovoriti riječi svečane prisege za predsjednika Republike Hrvatske. Ovu čast koju dobivaju izabrani predsjednici označavaju i početak njihovog petogodišnjeg mandata, a predsjednici je imaju prilike samo dva puta izgovoriti pred narodom - jer samo dva puta smiju i biti izabrani na dužnost.

Tekst prisege propisan je čak i Ustavom, a tekst je sadržan i napisan u 46. članku te on glasi: ''Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske savjesno i odgovorno obnašati na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski predsjednik/-ca držat ću se Ustava i zakona, brinuti za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti te čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske. Tako mi Bog pomogao."

Ono što je važno za naglasiti je da zadnja rečenica - Tako mi Bog pomogao - nije sadržana u Ustavu, no dugogodišnji je običaj da se i ona izgovara. Nju je na prošloj inauguraciji Milanović i izrekao, a slična praksa je i u SAD-u. Tamo također njihov Ustav ne nalaže rečenicu ''So help me God'', no uglavnom je predsjednici izgovaraju.