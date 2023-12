Od Božića do Silvestrovog svakako pogledajte Žive jaslice u Postojnskoj jami

Blagdansko vrijeme i školske praznike mnoge će obitelji iskoristiti za neko putovanje, a moj je savjet da svakako posjetite Postojnsku jamu u susjednoj Sloveniji, starijoj generaciji dobroj poznatoj turističkoj lokaciji koja je i danas zanimljiva brojnim turistima, kako brojnim strancima sa svih strana svijeta, najviše Nijemcima i Talijanima, tako i Hrvatima. Tamo ćete, osim uživanju u čarima ove impresivne špilje stare milijune godina koliko traje nastajanje jednog od najljepših podzemnih ukrasa koje je isklesala voda, uživati i u čarobnoj predstavi koja se pod nazivom Žive jaslice u Postojnskoj jami, ove godine održava po 33. put!

Doživljaj je jedinstven, neopisiv, i sve slike koje smo napravili prilikom obilaska jame kada smo svjedočili generalnoj probi prije početka programa, ne mogu opisati čaroliju užitka kada sve gledate uživo! Postojnska jama po 33. put je postala kulisa za uprizorenje Živih Jaslica koje su najveći božićno-novogodišnji spektakl u Sloveniji, prve jaslice koje su u Sloveniji postavljene izvan sakralnih objekata i kojeg možete doživjeti od 25. do 30.12.2023. godine.

- Žive jaslice u Postojnskoj jami su predanim radom prerasle u spektakl, bez kojeg je nezamisliv Božić. Kako za nas koji ovdje radimo, tako i za brojne posjetitelje koji ga godinama posjećuju. Ovim se projektom nekako svi povezujemo, prinesemo blagdanskom veselju, pripadnosti. One su kulturna baština Slovenije, dio su slovenske kulture i ako mene pitate, Žive jaslice prenose prekrasnu božićnu poruku punu ljubavi, nade i čuda u koje još uvijek vjerujemo.

Prije svega svjedoče da je bolji svijet moguć i da postoji samo ga treba željeti i iskreno učiniti nešto za to- rekao je na predstavljanju ovogodišnjeg programa Živih jaslica Marjan Batagelj, predsjednik upravnog odbora Postojnske jame kojem su se na predstavljanju novog programa Živih jaslica pridružile i kćeri Kaja i Lana. Dodao je i to kako su svi detalji oko pripreme ovog spektakla dovode do savršenstva, u stvaranju programa se vodi računa o sadržaju, ali i prirodi koju špilja diktira. Nastup u špilji je specifičan, temperatura je konstantna 10°C, u špilji je visoka vlažnost, a određena mjesta gdje se predstava izvodi u skladu je s poštovanjem odgovornog ponašanja prema prirodnoj baštini i poštuje se strogi špiljski bonton.

Dogradnja programa, spektakularna koreografija, kostimi onih koji sudjeluju u priči, Živim jaslicama u Postojnskoj jami tijekom godina je donijelo epitet jednog od najljepših prikaza Božića na svijetu. Program se odvija na najvećoj prirodnoj pozornici na svijetu, dijelu špilje duge 5 kilometara (do koje dolazite i iz koje odlazite vlakićem), satkan je od 18 biblijskih prikaza, a u njegovoj realizaciji sudjeluje preko 100 sudionika. Ove godine po prvi puta u Postojnskoj jami gostuju i strani umjetnici, pa događaj ima i međunarodni karakter. Tako ove godine nastupa Ivan Defabiani, talijanski operni pjevač koji djeluje uz bok slavnog Josea Carrerasa. Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jest činjenica da stanovnici grada Postojna žive za ovaj događaj, da im se duboko usjekao u tradiciju i ponosni su što i sami, kao amateri, uz pjevačke ikone, mogu sudjelovati u priči o rođenju Isusa.

Stoga pripreme za spektakl počinju tijekom ljeta, kad je audicija za profesionalne ali i amaterske glazbenike. Emotivnost glasa i virtuoznost pjevanja od ključne su važnosti u procesu nastanka ovog spektakla kojeg čine 4 vokalne izvedbe, 6 instrumentalnih izvedbi (harfa, violina, violončelo, truba, udaraljke), plesne točke, svjetlosni i zvučni efekata, specijalnih efekata, priprema terena za izvođenje u vrlo specifičnom okruženju, rad na sigurnosti, logistika, transport svih izvođača, kostimografija, popratni program, uređenje Parka i koordinacija posjetitelja.

U spektaklu Žive jaslice sudjeluje veliki ansambl čiji se članovi u pet dana izvođenja izmjenjuju; 4 glumca za ulogu Josipa, 5 glumica Marije, brojni pastiri, anđeli, vojnici, Zaharije, Elizabeta, sveta tri kralja, Rimljani... Casting za Žive jaslice je uvijek velik i svi se trude biti u prvoj postavi. Kao i prošle godine i ove godine nastupa slovenska glazbena diva Raiven, slovenska predstavnica na Euroviziji 2024. pjevajući Ave Mariju na vrhu Velike gore. I ona nije krila oduševljenje što je dio postave glazbenika koji nose ovaj projekt. Uz Raiven već četvrtu godinu za redom nastupa i Urška Kastelic, popularna slovenska operna pjevačica, a na posebnim mjestima u špilji pojavljuju se i njezine učenice- Rebeka Stanovnik, Anabela Kosanović i Marta Gargiulo.

Svi ti poznati izvođači, ali i brojna djeca iz gradića koja ponosno igraju svoje uloge stojeći na posebnim mjestima unutar Postojnske jame i čekajući nove ture gostiju, tako da svoju ulogu ponavljaju svakih 15-ak minuta, dio su doista čarobne priče Živih jaslica koja traje 90 minuta.

Dakle, od Božića 25. prosinca, pa do Silvestrovog, svaki dan predstave počinju u 13:30, a ture posjetitelja se izmjenjuju svakih 15 minuta. Zbog velikog interesa i određenog broja dozvoljenih ulazaka u špilju preporučuje se online kupovina ulaznica. Ulaznica pokriva vrhunske glazbene izvedbe, obilazak Postojnske jame, vožnju legendarnim pećinskim vlakom i instrumentalne i plesne izvedbe. Razgled traje 90 minuta i pogodan je i za malu djecu, no zbog prirode posjeta, gledanje predstave nije pogodno za osobe s invaliditetom.

A kada ste već u Postojni, izlet možete upotpuniti i odlaskom u 9 kilometara udaljeni Predjamski dvorac - najveći špiljskog dvorca na svijetu. Za obilazak Predjamskog grada trebat će vam oko sat vremena. Kroz dvorac možete ići u društvu vodiča, ali i samostalno uz voice guide na odabranom jeziku. Zanimljivost ovog dvorca je to da je izgrađen u 12. stoljeću i spojen sa 123 metra visokom, strmom liticom pa kad ga gledate teško ćete odrediti granicu između planine i zidina. U dvorcu ćete čuti priču o vitezu Erazmu Predjamskom, samo jednom od brojnih plemića koji su vladali dvorcem i dograđivali ga.

