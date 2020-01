Na mjestu ubojstva ostavljeni lampioni: 'Rafal je tukao. Ubijeni je ležao dolje, a motor na njemu'

Split je jučer postao poprište trostrukog ubojstva u samom centru grada za policija sumnjiči 25-godišnjeg pomorca. Samo dan nakon zločina ostavljeni su lampioni u Šperunu na mjestu prvog ubojstva, dok su u Radmilovićevoj ulici ostali samo tragovi krvi.

Jedan od očevidaca ubojstva na Šperunu ispričao je kako se sve odvilo.

- Vidio sam mrtvog čovika...ništa više... a onog koji je pucao nisam ga vidija - izjavio je Mate, Splićanin koji je bio u dućanu ispred kojeg su dogodilo ubojstvo Marina Paića.

Na pitanje je li čuo pucanj kad je bio u dućanu, Splićanin je kazao: - Kako nisam...rafal je tukao.

Upitan jesu li se prestrašili, Mate je kazao: - Da pripali...Zaletila se jedna žena, poludila je, sakrivala se po dućanu. Prodavačica je zaključala dućan - istaknuo je Mate koji je potvrdio da su se sakrili u dućanu uz riječi: - Šta ćeš

- Ja bio ovdje, pričao sa čovikom, čovik ode dole, ja otišao u dućan, kad ono .... počelo tući uspred bila dana - kazao je Mate.

Na pitanje je li vidio ubijenog čovjeka, Splićanin koji je svjedočio nemilim događajima ispričao je: - On je ležao dolje, a motor na njemu. Tako da ga nisam ni vidija jer pokrio ga motor. On je pao, a motor sam pao na njemu. To je žalosno. Koliko čujem, policija je znala za tu bandu. Sad da je netko morao ići njihov posao raditi...

Na Šperunu nepoznata osoba ostavila je svijeće u spomen na ubijenog Marina Paića.

Samo dan kasnije u Radmilovićevoj ulici ostali su tragovi krvi.