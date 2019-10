Uoči današnjeg sastanka svih upravnih tijela HVIDR-e na kojem bi se trebali pojaviti i nezadovoljnici njegovim vodstvom, predsjednik HVIDR-e i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić poručio je da očekuje konkretnu raspravu o svim temama koje potencijalno muče članstvo.

- Očekujem konkretnu raspravu o svemu, o tome šteti li politika HVIDR-i ili ne, jesu li oni koji me prozivaju također članovi neke stranke, i tako... Takve optužbe da sjedim na dvije stolice, političkoj i braniteljskom, prate me 15 godina, ja sam to jasno rekao kad sam i prvi put bio kandidat 2004., bilo je 16 kandidata tada kad sam izabran u drugom baš kao član stranke i izabrani zastupnik u Hrvatskom saboru. Svi su to znali, od mene su imali samo koristi, savjeta, dobrih zakonskih prijedloga koje smo slali, sve smo ukalupili u današnji jedinstveni Zakon o pravima hrvatskih branitelja – objasnio je Đakić.

Upitan hoće li tražiti raspravu na sudu časti o onim čelnicima podružnica HVIDR-e (bjelovarske i vinkovačke) koji su tražili njegovu ostavku, Đakić odgovara kako ne zna.

- Možda i ne, ali ovisi kako će danas teći rasprava. Ali mislim da su bez svojih tijela donijeli nekakve odluke koje baš i nisu lijepe – kazao je Đakić ustvrdivši kako su i neki od njih članovi stranaka, no naglašava kako on to nikada nije preispitivao jer su za njega svi invalidi jednaki i ne dijeli ih po strankama.

Što ako članovi HVIDR-e zatraže sastanak s premijerom ili nastave zahtijevati raskid koalicije s Miloradom Pupovcem, zanima novinare.

- Nisam čuo da HVIDR-a to traži, ali razgovarat ćemo s braniteljskom populacijom, s našim ministrom branitelja i s premijerom o svim situacijama koje su pred nama, zašto ne, svi imamo isti interes da štitimo državu Hrvatsku, tako i njezine institucije – poručuje Đakić.

U HVIDR-i su sve ratnici, naglašava, i imaju temperament koji je malo drugačiji od ostalog svijeta.

- Oni nekada prenagle u svojim odlukama, poslije se sjednemo, porazgovaramo i dogovorimo oko bitnih stvari – zaključuje.