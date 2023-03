Obrovački gradonačelnik bit će predložen za Nagradu za životno (ne)djelo?! Oporba izašla s optužbama

Uz skorašnji Dan Grada Obrovca klub vijećnika HSLS-a i Mosta poslao je priopćenje u kojem predlaže nagradu za životno nedjelo!? Predlažu gradonačelnika Antu Župana kojem su oporba, a kojeg smo preko njegovog predstojnika ureda zatražili komentar i odgovor očekujemo. - Sv. Josip zaštitnik je Grada Obrovca, a tim povodom na isti dan 19.03. obilježava se i dan Grada kada se tradicionalno održava svečana sjednica i posebnim priznanjima nagrađuju zaslužni pojedinci. U materijalima za sjednicu koja će se održati u subotu upravo je dodjela nagrada prva točka dnevnog reda no tradicionalno kao i uvijek bez imena kandidat. Ipak jedno ime je poznato stoga smo ga dužni podijeliti sa javnosti pošto se radi o kandidatu kojega je predložio oporbeni klub vijećnika HSLS-a i MOST-a i za kojega smo sigurni da je apsolutno zaslužan za Obrovac kakav danas poznajemo. Stoga smo bez previše razmišljanja i kalkulacije predložili da se nagrada za životno (NE) djelo dodijeli našem dugogodišnjem gradonačelniku Anti Županu.

Naš neumorni gradonačelnik Ante Župan već dugi niz godina čvrsto stoji na čelu našeg grada, dokazujući nam da je moguće provesti dug i uspješan mandat bez ikakvih značajnih doprinosa zajednici. Njegov dugogodišnji mandat na čelu grada Obrovca nije bio samo uspješan u uhljebljivanju prijatelja i rođaka, što je izuzetno važno za održavanje obiteljskih vrijednosti u zajednici, već je također poznat i po svom hedonističkom načinu života. Naš nevjerojatni gradonačelnik je strastveni ljubitelj fine spize, boravka u najboljim hotelima, te uživanja u skupocjenim pićima i drugim zadovoljstvima. Naravno, sve to na račun poreznih obveznika, naravno netransparentno i u magli jer ipak određene akcije moraju ostati u zoni diskrecije zbog uspješnije realizacije!

Međutim, to nije sve! Naš gradonačelnik je također sjajan primjer privatnog poduzetnika koji je svojim nevjerojatnim sposobnostima uspio upropastiti sve čega se dotaknuo! U stečaju s dugovima koji su se penjali do nebesa nestajale su firme povezane s njim, a tu jedinstvenu sposobnost uspješno je prenio i na upravljanje gradom Obrovcem, što je zaista impresivno!

Kao gradonačelnik, naš dragi vođa je uspio stvoriti nevjerojatnu mrežu klijentelizma i nepotizma, te uspješno manipulirati biračkim spiskom radi glasova potrebnih da ga se održi na vlasti, iako je to značilo zapostavljanje potreba našeg grada. Iako su neki tvrdili da je to nemoralno i protuzakonito, naš gradonačelnik je dokazao da se uz pravu količinu praznih obećanja, nekoliko sendviča i par pravih poznanstava mogu osvojiti srca i umovi građana.

Neki će se pitati kako se nosi s kritikama. Pa, izrazito je uspješan u suzbijanju kritike. Kada se netko usudi kritizirati njegovu upravu odmah se nađe pod udarom njegove moćne mreže rođaka, prijatelja, i plaćenih kriznih menadžera koji zatim koriste svoju moć i utjecaj kako bi diskreditirali i eliminirali kritičare. Time je dokazao da je vladavina prava nešto što ne treba previše cijeniti. Čak je odnedavno uvidio i prednosti digitalnih platformi pa uz pomoć pojedinaca upitnog intelekta na društvenim mrežama redovno daje instrukcije kako držati glavu u pijesku, što je zaista impresivno za nekog tko je odavno zakoračio u osmo desetljeće života. A kad mu zapne radi prenatrpanog rasporeda, u pomoć uskaču 4 jahača obrovačke apokalipse, čitaj savjetnika nepoznatog imena ali redovnih primanja.

Bez obzira na to što neki možda smatraju da bi javna služba trebala biti bazirana na znanju, iskustvu i sposobnosti, naš gradonačelnik je dokazao da je povezanost važnija od stručnosti. No, zašto bismo se obazirali na te sitnice kada imamo priliku nagraditi nekoga tko je sposoban tako vješto sebe promovirati da nitko ne vidi kako je zapravo neuspješan? Zašto se brinuti o razvoju grada i poboljšanju života građana, kada se možemo diviti sposobnosti uhljebljivanja rodbine i prijatelja, te padu u svim poslovnim pothvatima? Gradonačelnik je to novog kova zaslužan za sve što se dogodilo, odnosno nije u posljednjih 20 i više godina, gradonačelnik zaslužan za Obrovac kakav danas poznajemo! Upravo iz tog razloga, iako apsolutno zaslužuje povelju počasnog građanina Grada Obrovca, kao i nagradu za stvaralački rad, ovaj put ipak predlažemo da mu se dodijeli nagrada za životno (ne)djelo obzirom na sve izuzetne doprinose!

Hajde da oduzmemo dah našem dragom gradonačelniku i nagradimo ga za sve što nije uspio napraviti, a njegova obitelj i prijatelji moći će biti ponosni na njegov dugi mandat i na sve što je učinio za njih, jer u konačnici ipak je čovjek društveno biće, a njegove rodbinske i stranačke veze njegov su najbolji prijatelj - ističe se u priopćenju Kluba vijećnika HSLS-a i MOST-a Gradskog vijeća Grada Obrovca.

