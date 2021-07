Optužnica stara 16 godina: Glavašu će suditi u Osijeku?

Je li zahtjev obrane Branimira Glavaša da se njemu i njegovim suoptuženicima suđenje za ratni zločin iz Zagreba premjesti u Osijek, legitiman zahtjev obrane zbog ekonomičnosti postupka ili je pozadina nešto sasvim drugo? Pitanja su to koja se nameću nakon današnjeg neuspjela pokušaja da taj postupak u kojem je optužnica podignuta prije 16 godina te je bila i donesena pravomoćna presuda, koju je ukinuo Ustavni sud, počne iz početka.

Sutkinja otišla na VKS

Postupak je morao početi iz početka jer je sutkinja Tanja Pavelin, koja je s ponovljenim suđenjem počela 23. ožujka 2017., u međuvremenu prešla na Visoki kazneni sud, a da nepravomoćna presuda nije donesena. E sad, Visoki kazneni sud (VKS) sud je koji će odlučivati o zahtjevu Glavaševe obrane za premještanjem suđenja u Osijek, no pravu bombu Glavaš je medijima bacio nakon rasprave kada je otkrio da je kazneno prijavio Željka Horvatovića, predsjednika VKS-a.

– Prije ove rasprave bio sam u USKOK-u i kazneno sam prijavio Željka Horvatovića. Ne mogu reći zbog čega jer su uskočke istrage, pa i kaznene prijave tajne – kratko je kazao Glavaš.

Prije no što je otkrio da je kazneno prijavio čovjeka koji je na čelu suda koji treba odlučivati o zahtjevu njegove obrane, Glavaš je Horvatovića spominjao u kontekstu – politički montiranih suđenja.

Da je suđen u politički montiranom procesu, Glavaš uporno ponavlja već godinama, a sada je ustvrdio da je sudac Horvatović u travnju u intervju Večernjem listu, njegovo suđenje spominjao kao hrvatski test za ulazak u EU.

– Valjda sam za njega i pravosuđe bio testni kunić. Bilo bi bolje da su se bavili korupcijom u pravosuđu, koja je rak-rana ovog društva. Od Horvatovića očekujem da bude kilometrima daleko od ovog spisa, da ne sudjeluje ni u elektroničkoj dodijeli spisa te da se ne raspituje o predmetu. A od VKS-a očekujem da donese zakonitu odluku o mom zahtjevu – kazao je Glavaš.

U svjetlu svega toga bit će zanimljivo vidjeti što će se dalje događati na VKS-u s Glavaševim zahtjevom te je li njegova kaznena prijava protiv suca Horvatovića zapravo još jedan pravni manevar. Vijeće suca Horvatovića je u svibnju 2010. Glavaša nepravomoćno osudilo na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima počinjenih u Osijeku, u slučajevima poznatima kao Selotejp i Garaža.

Tvrde da mu krše prava

Vrhovni sud je u lipnju 2010. potvrdio presudu suca Horvatovića, no Glavašu je umanjio kaznu za dvije godine. On je prije objave presude pobjegao u BiH gdje je izdržavao kaznu. I izdržao je pola od tih osam godina prije no što je Ustavni sud ukinuo pravomoćnu presudu te sve vratio na početak. Što se tiče zahtjeva njegove obrane da se suđenje iz Zagreba premjesti Osijek, obrana je navela ekonomičnost postupka.

Kazali su da su na ponovljenom suđenju, koje je počelo u ožujku 2017., neke rasprave odgađane i jer pojedini optuženici iz financijskih razloga nisu mogli doći u Zagreb. Kazali su i da su svjedoci izvanraspravno saslušavani, no da ti zapisnici još nisu dio spisa te da se dugotrajnošću postupka krše prava Glavašu.