Svjedokinja Vlatka Peras, šefica Dinama: ‘Pakirala sam novac koji su davali Mamići’

Imam saznanja koja mogu potvrditi optužbu. Voljan sam ih iznijeti i surađivati s USKOK-om ako mi se odobri oprosnica ili oslobađanje od kazne - kazao je istražiteljima Drago Tadić, jedan od osumnjičenih u aferi koju je producirao bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, prozvavši trojicu sudaca Županijskog suda u Osijeku za primanje mita.

No, kako sada stvari stoje, teško da će Tadić dobiti oprosnicu jer je malo vjerojatno da će USKOK dva puta pasti na isti Tadićev trik. Oprosnicu je bio dobio u slučaju HAC-Remorker, a ta je priča završila tako što je na glavnoj raspravi ublažio iskaz koji je dao u istrazi.

Tadić te osječki suci Darko Krušlin, Zvonko Vekić i Ante Kvesić su neki dan uhićeni, a skupa s Tadićem iza rešetaka su trenutačno Kvesić i Vekić, dok je Krušlin pušten da se brani sa slobode. Njegovim stopama uskoro bi mogao i Kvesić, jer mu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, što je "problem" koji će biti riješen čim ga predsjednik Županijskog suda u Osijeku suspendira. Vekiću je istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Tadiću je istražni zatvor određen i zbog opasnosti od bijega jer ima dvojno državljanstvo, a i već je jednom pobjegao u BiH.

Svi oni, zajedno s odbjeglom braćom Zdravkom i Zoranom Mamićem sumnjiče se u pomalo suludoj priči jer Mamić tvrdi da je dao 370.000 eura, kako bi dobio oslobađajuću presudu za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama, da mu ne bi bila potvrđena optužnica za Dinamo 2 te da bi mu bila vraćena jamčevina od sedam milijuna kuna. No ništa se od toga nije se dogodilo, pa ispada, da je kako on to tvrdi, skupo platio "usluge" koje na koncu nije dobio. Da osječkim sucima davao novac, Mamić je osim u javnim istupima te u iskazu koji je dao u BiH, govorio i nekim drugim ljudima.

Jedna od njih je i Vlatka Peras, predsjednica Uprave GNK Dinamo, koja je iskazivala da je sa Zdravkom Mamićem često razgovarala o tome kako tijeku postupci koji se protiv njega vode na sudu u Osijeku.

- Par mi je rekao da se ništa ne brinem jer je on to sve riješio sa svojim prijateljima. Znao mi je reći da je sve to posao, a jednom me je i pitao: " Misliš li ti da bi ja njima toliko bio na dispoziciji, vodio ih na putovanja i davao im novac, a da oni meni nisu nešto obećali?" Izričito mi je spominjao da je sve to dogovorio sa sucem Vekićem. Osim toga, osobno sam predala više kuverti Dragi Tadiću. U njima su bili novci, a te su mi kuverte davali Zdravko i Zoran Mamić... Ja sam ih prepakiravala u veću kuvertu, a to je bilo negdje u vrijeme izricanja nepravomoćne presude u Osijeku. Zdravko Mamić mi je obično pod nekom šifrom kazao da je to paket za Tadića. Ja bih onda kontaktirala Tadića i rekla bih mu da imam paket za njega. On bi došao i to uzeo, a ja ne znam kome je novac bio namijenjen. Zdravko Mamić je često odlazio u restoran Zelenjak, a jednom mi je prije odlaska predao određenu svotu novaca da je spremim u kuvertu, što sam i napravila. Kada bi se vraćao s tih ručkova on je bio vidno dobro raspoložen te bi mi rekao da će optužnica biti obustavljena, a spominjao je i neovlaštenog tužitelja pa sam zaključila da je on išao na ručkove s Vekićem - kazala je V. Peras istražiteljima.

USKOK sumnja i da je Mamić za suca Vekića platio troškove ljetovanja u hotelu Monte Mulini u Rovinju od 28. srpnja do 6. kolovoza 2017., o čemu je također iskazivala Vlatka Peras. Radilo se o ukupnom trošku od 65.609 kuna. Račun je plaćen gotovinom, a provjerom bankovnih računa suca Vekića je ustanovljeno da on taj iznos nije podizao.

- Na Mamićev zahtjev sam nazvala hotel i tražila da se napravi rezervacija za dvije sobe na ime Dinama te da će račun biti plaćen u gotovini. Zdravko Mamić je bio nezadovoljan jer novac nije unaprijed doznačen u hotel. Hodao je po uredu te je kazao: " Ne znam kako ću Vekiću dostaviti novac." Stoga sam zaključila da je rezervacija bila za Vekića - kazala je V. Peras.

Zanimljivo je da je Vekić s tri osobe koje su s njim bile u hotelu u Rovinju imao uplaćeno ljetovanje u Pirovcu od 28. srpnja do 4. kolovoza 2017. koje je plaćeno karticom na rate, a stornirala ga je njegova prijateljica 26. srpnja 2017. Kazala je da ne zna zašto je stornirano ljetovanje u Pirovcu ni tko je platio ljetovanju Rovinju.

Da mu je Zdravko Mamić govorio da ide u "apartman po lovu da je da sucu", svjedočio je i Robert Palić, koji je od 2003. do 2018. bio Mamićev vozač.

- Jednom sam prigodom vozio Zdravka Mamića i Vekića. Bili smo pred hotelom u sklopu stadiona Maksimir. Mamić je tada rekao da ide do apartmana po lovu za suca. Kada se ubrzo vratio, nosio je vrećicu koju je sucu predao u vozilu. Kazao mi je da suca odvezem do grada - kazao je Palić, koji i sam ima problema sa zakonom jer je optužen da je bio dio skupine koja je na malverzacijama pri uvozu luksuznih automobila oštetila proračun za oko 6,5 milijuna kuna.

Da se Mamić u restoranu Zelenjak sastajao sa sucem Vekićem, navelo je i nekoliko djelatnika tog restorana. Iskazivali su da su se Mamić i sudac Vekić sastajali u zasebnoj prostoriji te da je jednom prigodom Mamić u restoran na sastanak s Vekićem došao noseći vrećicu u ruci.

- Vrećicu je odložio u pokrajnoj prostoriji. Kasnije ju je uzeo i rekao mi: "Braco, evo malo paprike da hrana bude bolja." U našem žargonu, paprika je bila izraz koji smo koristili za novac - kazao je jedan od djelatnika restorana.

Mamić tvrdi i da se s Vekićem barem pet puta sastajao u BiH, te da je od njega tražio 100.000 eura koje je trebao podijeliti s Kvesićem, a taj je novac navodno na traženje brata osigurao Zoran Mamić. Tadić je navodno od Vekića doznao da je dao 50.000 eura Kvesiću koji je naveo da "mu je to spas". No oba suca niječu da su primili bilo kakav novac ili poklone.

- Nikakav novac od Mamića nisam dobio niti sam tražio ni dobio protuusluge ni za sebe ni za druge. Nisam ni posredovao kod drugih. Zdravka Mamića sam upoznao nakon utakmice 22. studenog 2016,., a svi kasniji kontakti bili su slučajni ili kako sad vidim inscenirani. Mamić mi nije plaćao ljetovanja - branio se Vekić, za kojeg je ustanovljeno da se s Tadićem nalazio u BIH, dok je ovaj bio bjegunac od hrvatskog pravosuđa.

Kvesić je pak kazao da je jednom slučajno u nekom hotelu u BiH naletio na Mamića, koji mu je nešto pričao o postupku u Osijeku te mu je kucao na vrata sobe kako bi mu dao neke papire oko predmeta.

- Govorio mi je da nije kriv, da je on puno napravio za Dinamo i da je to napad na njega te me je pitao mogu li mu pomoći. Razgovor je trajao desetak minuta, nakon čega sam ja otišao. Nisam mu ništa obećao, niti sam išta tražio od njega. Da bih izbjegao ovakve neugodne situacije, nakon toga naredne dvije godine nisam putovao u BiH, a o tome nisam na sudu u Osijeku nikoga izvijestio jer mi je to bilo beznačajno - branio se Kvesić.

Krušlin je pak priznao da mu je u loži Dinamova stadiona Mamić na ruku stavio sat, kojeg mu je sljedeći dan vratio, što su potvrdili i neki svjedoci. U njegovim prihodima i rashodima nije nađen nesrazmjer, dok je kod Kvesića do 2017 do 2020. nađen nesrazmjer od 155.235 kuna, s tim da mu je u 2018. nesrazmjer bio 161.744 kune, a tijekom kolovoza 2018. je primio 33.000 kuna i 9000 eura u gotovini čije porijeklo ne može pravdati. Nesrazmjer od 733.078 kuna je utvrđen i kod Vekića, a istražitelji sumnjaju i da je stan koji glasi na ime njegove prijateljice u Osijeku, zapravo njegov.

