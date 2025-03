Razbojnik je iz banke izašao držeći zaštitara kao taoca: Ispaljeno je više metaka, on je pogođen u glavu

U unakrsnoj vatri s policajkom danas oko podneva u središtu Splita nakon prostrjela glave umro je stariji muškarac koji je bježao iz banke koju je htio opljačkati, potvrdilo je tužiteljstvo. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Rene Laura izjavila je da je nešto prije 12 sati zaprimljena dojava o razbojništvu u Erste banci koje je počinjeno pištoljem. Prilikom izlaska iz banke počinitelj je držao taoca, zaštitara te je došlo do pucnjave između dvije policijske službenice i starijeg muškarca koji je počinio razbojstvo.

"Očevid sam provela u suradnji sa Sektorom kriminalističke policije Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Dan je nalog stalnom sudskom vještaku Antoniju Alujeviću da obavi sudsko-medicinsku obdukciju nakon čega će se znati nešto više. Uzrok smrti je projektil i to točno prostrijel glave nanesen djelovanjem projektila iz vatrenog oružja. Očevid se nastavlja. Za sada je to sve što vam mogu kazati, a konkretnije rezultate ćemo moći znati kada se obavi obdukcija", kazala je Laura.

Odgovarajući na pitanja novinara kazala je da se na video snimkama vidi kako je počinitelj iz banke izašao držeći zaštitara kao taoca. Ispaljeno je više metaka, a samo tri čahure su pronađene na cesti. Počinitelj ima samo jednu ranu i to onu na glavi koja je očito bila smrtonosna,. No, na izravno pitanje nije mogla potvrditi da bi taj prostrijel počinitelj razbojstva mogao nanijeti sam sebi. Rekla je da će se to moći utvrditi tek nakon obavljene obdukcije. Objasnila je da je počinitelj u banku ušao s velikom najlonskom vrećom i uz prijetnju pištoljem zatražio novac, a djelatnici su mu ga u strahu predali, odnosno on je sam vadio novac.

Identitet počinitejja još nije utvrđen - imao račune na više različitih imena

Nešto kasnije je novac u vrećici pronađen pored njegovog tijela na poprištu događaja. Laura je rekla da je djelatnicima banke u međuvremenu pružena psihološka pomoć. Iako je kod sebe imao račune na više različitih imena počinitelju još nije utvrđen identitet. Ne zna se ni je li netko u banci aktivirao tihi alarm ili je policija u pomoć pozvana direktno telefonom.

Razbojnička pljačka se dogodila usred dana u blizini zgrade policije i nekoliko sudova. Netom prije pucnjave djelatnici obližnjih sudova su izašli na pauzu no kada je počela pucnjava brzo su se vratili u zgradu. Kolika je panika zavladala u tom dijelu Splita najbolje govori i činjenica da su pozvani roditelji obližnje osnovne škole da dođu po svoju djecu.

Svjedok očevidac novinarima je rekao da je išao prema banci kada je čuo pucnjavu. Isprva je, kaže, pomislio da netko baca petarde, no kada je vidio da su se ljudi rastrčali shvatio je što se događa. Vratio se pred zgradu suda i vidio policijski automobil te policajku koja je pucala. Po njegovim riječima dok je trajala pucnjava zaštitar se uspio istrgnuti razbojniku i pobjegao natrag u banku.

"Ispaljeno je sedam, osam metaka. Ubrzo nije bilo više nikakvog otpora toga čovjeka. Ljudski mi ga je žao što je ovako završio iako nemam pojma ni tko je. Njegovo lice nisam dobro vidio jer se sve zaista brzo odigralo. Sve je trajalo desetak sekundi. Ljudi su vikali, nastala je panika. Policajke su u tom trenutku bile na cesti u automobilu, a jedna je izašla i pucala", kazao je svjedok.

Policijski sindikat dao je podršku kolegicama koje su zaustavile oružanu pljačku, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da su policajke pokazale iznimnu odlučnost, hrabrost i profesionalnost.