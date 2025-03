Pojavila se uznemirujuća snimka kobnog trenutka, policajke dolaze, čuje se pucanj: 'Je li mrtav?'

Mlađi muškarac smrtno je stradao u unakrsnoj paljbi s policijom koja se dogodila oko podneva u Gundulićevoj ulici u Splitu ispred Erste banke, a na mjestu događaja u tijeku je očevid. Prema tvrdnjama očevidaca, mlađi muškarac je maskiran ušao u banku gdje je uz prijetnju pištolja tražio novac. Pokušao ga je spriječiti zaštitar kojega je zahvatio rukama, no uspio se izmaknuti pa je pljačkaš pobjegao iz banke. U tom trenutku ulicom su prolazile dvije policajke koje su bile u ophodnji, a kada ih je vidio, razbojnik je zapucao prema njima, na što su one uzvratile. Susjedi okolnih zgrada rekli su da su čuli osam ispaljenih metaka, no policija će detalje otkriti tek nakon očevida. Pogođeni pljačkaš pao je mrtav nekoliko metara od banke, odnosno uz sam rub zgrade. Još nije sasvim jasno je li uspio ukrasti novac, a očevici tvrde da je kraj njegova tijela bila siva vrećica.

Policija je vrlo kratko potvrdila događaj rekavši da je jedna osoba smrtno stradala. Policija je ogradila prostor i zatvorila cestu, a na terenu se nalazi osam policijskih vozila, tijelo ubijenog je ograđeno, postavljen je šator i traje očevid. Na očevidu je uz policiju i nadležno Županijsko državno odvjetništvo. Zgrada Erste banke nalazi samo 10 metara od općinskog i županijskog suda te 30-ak metara od zgrade Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Policija je najavila da će uskoro izaći sa službenim informacijama.

U međuvremenu se pojavila snimka na kojoj se čuje pucanj te policajke koje se približavaju rubu zgrade pored koje je ubijen razbojnik. Slobodna Dalmacija podijelila je video na kojemu se čuje se kako se ljudi pitaju što se događa, a netko odgovara da je u pitanju pljačka. Osim toga, jedan od svjedoka priča kao je taman krenuo u banku, zatim se čuje kako netko pita: "Je li mrtav?" Snimku možete pogledati OVDJE.

