Halo, inspektore najavio detalje novog bojkota: 'Idemo ponovno na sve'

Danas završava bojkot koji je počeo prošlog tjedna, kada su pratitelji platforme "Halo, inspektore" odlučili bojkotirati tri trgovačka lanca: Eurospin, Lidl i dm i tri proizvoda. Ova odluka donesena je zbog, kako tvrde iz platforme, previsokih cijena u odnosu na matične zemlje tih lanaca. Danas je objavljena nova anketa s novim lancima, s obzirom na veliku potražnju i brojnost korisnika koji su sudjelovali u anketi, server na kojem se provodila anketa pao je već u jutarnjim satima, ali ubrzo je bio riješen. Na konferenciji upravo su objavljeni rezultati ankete, detalji novog bojkota i planovi za nadolazeći tjedan.

- Objavljujemo da će se u petak ponovno 7. veljače organizirati bojkot. Idemo ponovno na sve. Od trgovačkih lanaca, pekarnica, usluga... Dakle sve. Cilj je pokazati da možemo manje trošiti. Dakle, opći bojkot u petak svih proizvoda i usluga - najavio je šef platforme Halo, inspektore Josip Kelemen.

- Od subote 8.2. do 14.2. imali bi bojkot jednog trgovačkog lanca. Kojeg će odlučiti građani u anketi. U ponoć ćemo zatvoriti anketu i objaviti koji će biti prvi lanac u tjednom bojkotu. Pojednostavili smo. Svi lanci će doći na red. Snižavanje i zaključavanje cijena je čista prevara. Konzum je konkretno nekim proizvodima zaključao cijene, a upravo te cijene prije tjedan dana povisio. I to nije jedini slučaj. To očito znači da trgovci nisu shvatili našu poruku. Oni nas doslovce lažu, uzimaju nam sve što mogu.

- Trenutno prema naketama vodi Konzum i Polodine, ali pitanje je dačekat ćemo do ponoć kada se zaključa anketa. Trenutno nemamo podatke koliko je ljudi sudjelovalo u ovotjednom bojkotu na trgovačke lance jer bojkot još traje. - rekao je za kraj Kelemen.

