Objavljena važna obavijesti Ministarstva financija: Evo kako do besplatnog računa u banci

Povodom učestalih medijskih napisa i zaprimljenih upita vezanih uz paket besplatnih usluga čije su korištenje banke obvezne omogućiti građanima od 1. siječnja 2026. sukladno Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (Narodne novine, broj 105/25), Ministarstvo financija smatra potrebnim dodatno pojasniti pojedine informacije koje su u javnom prostoru iznesene netočno ili nepotpuno. U Republici Hrvatskoj postoji zakonska obveza isplate plaća, mirovina i drugih redovitih novčanih primanja na račun za plaćanje kod banke. Ta je obveza propisana nacionalnim propisima kojima se uređuju radni odnosi, mirovinsko osiguranje i porez na dohodak, s ciljem osiguravanja transparentnosti novčanih tokova, učinkovitog nadzora javnih davanja te zaštite prava vjerovnika u ovršnim postupcima. Slijedom navedenoga, bankovni sustav predstavlja nužan kanal za pristup redovitim primanjima građana. Istodobno, na hrvatskom tržištu platnih usluga uočen je višegodišnji trend rasta naknada koje banke naplaćuju potrošačima. Budući da kreditne institucije, temeljem važećeg pravnog okvira, imaju isključivu ulogu u zaprimanju redovitih novčanih primanja potrošača, time ostvaruju i povlašten položaj u odnosu na druge financijske subjekte. Uvažavajući navedene okolnosti, bilo je opravdano i nužno uvesti regulatorne mehanizme kojima bi se osigurala dostupnost temeljnih bankarskih usluga bez dodatnog financijskog opterećenja za građane.



Stoga se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2026., potrošačima jamči pravo na korištenje paketa besplatnih usluga vezanog uz jedan račun za plaćanje na koji primaju svoja redovita primanja, poput plaće, mirovine, stipendije ili drugih sličnih stalnih priljeva.



Paket besplatnih usluga, koji je kreditna institucija dužna omogućiti potrošaču na njegov zahtjev, obuhvaća sljedeće usluge za koje kreditna institucija potrošaču ne smije naplatiti naknadu:

- otvaranje, vođenje i zatvaranje računa za plaćanje

- uslugu internetskog ili mobilnog bankarstva, prema odabiru kreditne institucije

- polaganje gotovog novca na račun za plaćanje na šalteru ili bankomatu (osim obrade kovanog novca)

- podizanje gotovog novca s računa za plaćanje na šalteru ili bankomatu kreditne institucije koja vodi račun

- priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima

- redovito izdavanje debitne kartice i njezino korištenje, ako kreditna institucija pruža tu uslugu

- izvršenje plaćanja debitnom karticom na fizičkim prodajnim mjestima.

Zakonom je jasno propisano da kreditna institucija ne smije korisnike paketa besplatnih usluga dovoditi u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale korisnike računa za plaćanje. To znači da banke ne smiju ograničavati opseg niti dostupnost usluga uključenih u paket besplatnih usluga, niti na bilo koji način destimulirati građane u njegovu korištenju. Jedina iznimka odnosi se na izbor između internetskog i mobilnog bankarstva, pri čemu kreditnoj instituciji dozvoljeno da ponudi jednu od tih opcija u ograničenom opsegu.

Također, korisnicima paketa besplatnih usluga mora biti omogućeno neograničeno izvršavanje platnih transakcija i drugih povezanih radnji, kao i njihovo iniciranje i upravljanje u poslovnicama kreditnih institucija te putem digitalnih kanala koje kreditna institucija inače nudi, pod jednakim uvjetima kao i za ostale korisnike računa za plaćanje.

Namjera zakonskog rješenja je da se paketom besplatnih usluga ne ograničava potrošače u korištenju drugih bankarskih proizvoda. Drugim riječima, intencija je da kreditne institucije uz paket besplatnih usluga nude i dodatne usluge koje nisu dio paketa i to isključivo pod istim uvjetima i po istim cijenama kao i za ostale račune za plaćanje, bez ikakvih posebnih ili prikrivenih troškova zbog korištenja paketa besplatnih usluga. Također, ako potrošač ispunjava uvjete propisane zakonima o potrošačkom kreditiranju, kreditna institucija mu na zahtjev mora omogućiti ugovaranje prekoračenja i po računu koji sadrži paket besplatnih usluga. Takvo prekoračenje ne smije biti nepovoljnije u odnosu na prekoračenja po drugim računima, osobito u pogledu kamatne stope, a na njega se u cijelosti primjenjuju ista pravila zaštite potrošača kao i na sve ostale oblike potrošačkog kreditiranja.Na taj se način osiguralo da paket besplatnih usluga ne predstavlja formalno ili ograničeno pravo, već stvaran i funkcionalan standard osnovnih bankarskih usluga, čija je svrha omogućiti potrošačima nesmetan pristup njihovim redovitim primanjima.U odnosu na navode da paket besplatnih usluga nije uveden automatizmom, ističe se da je zakonodavac takvo rješenje predvidio kako bi se potrošačima osiguralo pravo izbora. Drugim riječima, zakonsko rješenje polazi od potrebe da se potrošaču osigura mogućnost samostalnog odlučivanja želi li koristiti paket besplatnih usluga, odnosno daje se mogućnost potrošaču da donese odluku o tome koji račun za plaćanje i s njime povezane usluge najbolje odgovaraju njegovim potrebama.Naglašavamo kako je Ministarstvo financija uoči početka primjene Zakona uputilo službeni dopis Hrvatskoj udruzi banaka u kojem je skrenulo pozornost na potrebu jasnog, točnog i ujednačenog informiranja potrošača o paketu besplatnih usluga. U dopisu je osobito naglašeno da nije dopušteno odvraćati potrošače od korištenja paketa besplatnih usluga te da je nužno osigurati da osoblje u poslovnicama bude primjereno educirano i osposobljeno za pružanje potpunih, razumljivih i točnih informacija, osobito uzimajući u obzir potrebe starijih osoba i drugih ranjivih skupina potrošača.Ministarstvo financija će, u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom, nastaviti kontinuirano i aktivno pratiti provedbu Zakona u praksi te će, u slučaju utvrđivanja nepravilnosti ili postupanja suprotno važećim propisima, poduzeti odgovarajuće mjere u okviru svojih zakonskih ovlasti i raspoloživih instrumenata.