Obitelj iz Vukovara u svom dvorištu ima pravo životinjsko carstvo: 'Jako je važno znati njihove potrebe'

Na prvi pogled Teo Stefankov (17), iz Vukovara, samo je jedan u nizu običnih srednjoškolaca koji imaju svoje uobičajene dnevne obveze vezane prije svega za školu. Međutim, već sam dolazak pred obiteljsku kuću ovoga maturanta Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara u Vinkovcima pokazuje da Teo nije običan mladić.

Naime, Teo, zajedno sa sestrom Dajanom i ocem Vjekoslavom, u dvorištu njihove obiteljske kuće kao i u samoj kući imaju pravi mali privatni zoološki vrt. Na svakom koraku se mogu vidjeti razne životinje o kojima brigu vode svih njih troje zajedno.

- Obožavam životinje i radi toga sam upisao veterinarsku školu. Planiram i na fakultet. Ništa mi nije teško napraviti za njih iako mi svakodnevno to odnosi dosta vremena i donosi puno obveza – riječi su s kojima Teo započinje razgovor za Večernji list.

Foto: Branimir Bradarić

Već pri samom ulasku u dvorištu dočekao nas je lavež kavkaskog ovčara. Stefankovi su registrirani uzgajivači ove pasmine i kao takvi poznati u cijeloj Hrvatskoj. U zoo vrtu Stefankova sedam je kavkaskih ovčara, a tu su i jedan čehoslovački ovčari kao i doberman.

U ograđenom dijelu dvorišta je 40-ak raznih gusaka i pataka. Među njima ima i domaćih pataka, par nilskih gusaka, nekoliko kineskih mandarinskih pataka, a tu su i kokoši onagador koje su u Japanu proglašene za nacionalno blago. Da bi im bilo ugodno i onako kako guske i patke vole u tome dijelu dvorišta je i mali bazen sa vodom za njihove potrebe. Dvorištem patrolira i više mačaka koje niti malo ne uzrujava glasan lavež pasa ili dolazak nepoznatih osoba. Naviknute su na ljude i njihovu pažnju pa brzo dolaze da se maze.

Na balkonu, neposredno prije ulaska u kuću, nalaze se boksovi sa grlicama, a u dvorišnoj nastambi živi i pet zečeva, točnije zecolikih kunića. U samoj kući je još više vrsta životinja. U terariju se nalazi bradata agapa, a tu je u svome kavezu i činčila koju je nazvao Čiča Miča. Tu je i domaći tvor kojega smo zatekli kako spava dok je zavučen u nogavicu traperica u svome kavezu. Ima i nekoliko zmija koje su u svojim terarijima, a tu su kraljevski piton, dijamantni piton koji inače živi u Australiji o Oceaniji i boe. Među životinjama u samoj kući su i tarantule. Nekada je imao i golubove ali ih je zamijenio za zečeve jer su, kako kaže, prezahtjevni za držanje.

Foto: Branimir Bradarić

- Puno je životinja i samim tim puno je i obaveza. Svakoga dana ustajem u pet ili šest ujutro kako bih ih sve nahranio i obavio sve što moram. Nemam određeno koliko mi vremena za sve treba nego radim dok ne završim. Čim završim tuširam se i odlazim u školu ili se pak bavim nekim drugim obavezama koje imam. Nije mi zaista ništa teško raditi oko životinja jer ih jako volim. Obožavam biti s njima – pojašnjava Teo.

Najmanje tri puta tjedno pse mora izvesti u šetnju ili uh pak odvezu negdje na pustaru gdje se mogu istrčati koliko žele. I životinje njega vole tako da veliki i glasni kavkaski ovčari slušaju Tea sve što im kaže. Posebno spominje psa Venona koji ima i službeno prezime ADiT-dog, a koji je iz vlastitog uzgoja. Venon je izabran za najljepšeg psa pasmine kavkaski Ovčar na međunarodnom natjecanju u Brčkom. Psi obitelji Stefankov su do sada osvajali priznanja na više od 50 natjecanja što dovoljno govori o tome kakvi su i koliko su cijenjeni.

- Najzahtjevnije je osigurati hranu za sve te životinje. Snalazimo se kako znamo i umijemo ali nije jednostavno. Najviše jedu psi i za njih moramo uvijek osigurati dosta mesa. Njihova ishrana je daleko najskuplja. Za patke, guske i kokoši osiguravamo kukuruz, a pak za zmije miševe i štakore. Svaka životinja traži svoje i ako ih želiš imati i držati onda moraš i osigurati hranu. Ranije smo imali nekih donacija ali sada se snalazimo na razne načine. Nije baš jednostavno – iskreno kaže Teo.

Na pitanje kako je sve započelo, odnosno kako se odlučio da u svome domu pravi mali zoo vrt Teo kaže kako je sve zapravo krenulo slučajno i radi njegovih zdravstvenih problema. Naime, kao djetetu mu je dijagnosticiran poremećaj hiperaktivnosti i pažnje (ADHD). Već u kući tada imali jednu zmiju kada je otac Vjekoslav primijetio da se Teo smiruje uz njih.

Teo to pojašnjava činjenicom da zmije ne vole nagle pokrete i da vole smirene osobe. Poslije zmija je uslijedila i nabavka drugih životinja. Patke je počeo nabavljati kako bi ih spasio od klanja i da završe na nečijem tanjuru. Prvu od njih je našao na cesti između Vukovara i Osijeka. Zajedno s ocem ju je uhvatio i odnio kući poslije čega se njihov broj samo povećavao. Mačke pak prikuplja sestra i kako koju donese kući tako one i ostaju.

Foto: Branimir Bradarić

Interesantno je i kako većina životinja u njegovom zoo vrtu ima neko ime koje im daje netko od obitelji. Različite su životinje, a svaka od njih ima neke svoje potrebe i navike. Prisjeća se i interesantnih detalja kada su neke od životinja, prije svega, zmije, znale mu se i skriti i kada ih je tražio po kući.

- Jako važno kod životinja je znati njihove potrebe, što vole, što ne vole, kada se i kako hrane… Treba znati i kako im prići, a životinje moraju osjetiti da ih čovjek voli i da im neće nauditi. To je jedini način da one opstanu u zatvorenome. Zato je rad s njima i oko njih dosta zahtjevan. Meni pomaže što to volim, a idem i u veterinarsku školu tako da već imam i neko predznanje. Inače, volontiram i u Veterinarskoj stanici što mi također puno pomaže ne samo kod držanja životinja u našem zoo vrtu nego i uopće za dalje školovanje – pojašnjava Teo.

Zoo vrt obitelji Stefankov tijekom proteklih godina bio je i jedno od omiljenih okupljališta brojne djece koji su dolazili i razgledali životinje koje oni imaju. U isto vrijeme Teo, zajedno sa sestrom i ocem, već planira što i kako dalje. Ovih dana planira odraditi veliku radnu akciju čišćenja i uređenja svih boksova i terarija kako bi ih pripremili za zimu. Isto tako misli kako ovo nije konačan broj životinja koje imaju u dvorištu i kući. Naime, vidjelo se kako je nekoliko boksova, kaveza i terarija prazno za što je Teo zagonetno samo rekao kako je vrijeme da ih se popuni sa novim stanovnicima. Tko će biti novi stanovnici zoo vrta Stefankov tek ostaje da se vidi.

