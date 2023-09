Obitelj Amerikanca tužila Google zbog njegove smrti: 'Slijedio je zastarjele upute'

Obitelj Amerikanca Philipa Paxsona tuži kompaniju Google zbog njegove smrti. Naime, muškarac se utopio nakon što je automobilom pao sa oštećenog mosta, a njegova obitelj krivi Google da nije ažurirao svoje karte. Paxson je preminuo u rujnu 2022. godine, nakon što je pokušao prijeći oštećeni most u Sjevernoj Karolini. Glasnogovornik Googlea rekao je da kompanija pregledava optužbe.

Otac dvoje djece vozio se kući i bio je u nepoznatom susjedstvu u trenutku smrti, navodi njegova obitelj u tužbi. Kako pojašnjavaju, kćer mu je slavila deveti rođendan kod prijatelja. Njegova supruga odvela je djecu ranije kući, a on je ostao pomoći u čišćenju, navodi BBC.

"Budući da nije bio upoznat s lokalnim cestama, oslonio se na Google Maps, očekujući da će ga sigurno uputiti kući njegovoj supruzi i kćerima", poručili su odvjetnici obitelji.

"Tragično, dok je oprezno vozio po mraku i kiši, slijedio je Googleove zastarjele upute do onoga za što je njegova obitelj kasnije saznala da se skoro desetljeće zove 'Most za nigdje'", dodali su. U tužbi stoji kako je lokalno stanovništvo više puta kontaktiralo Google da ažurira svoje karte, nakon što se most srušio 2013. godine.

