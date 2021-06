Obilo mu se o glavu: Iznajmljivaču koji je tjerao kupačice s plaže drastično pale recenzije

Nakon što je u javnost izašla snimka jednog iznajmljivača koji tjera kupačice s plaže je ta plaža u Drveniku Malom 'njegovo vlasništvo' u sklopu vile koju iznajmljuje, Google recenzije na objektu drastično su pale, a na Bookingu se više taj objekt ne može iznajmiti.

- Ajde stavite me u medije, ajde stavite me! Ali prvo odite u katastar pa pogledajte da je to moja plaža privatna. Jedna crta nema pomorskog dobra. Makni mi se s plaže, je*at ću ti majku! Stavi me u medije! Aj stavi me u medije! Je*o ti Bog mater! Stavi me u medije, je*o ti pas majku u pi*ku, derao se iznajmljivač Tomislav Meštrović na novinarku Tonku Alujević preko telefona jer je s prijateljicom došla na spomenutu plažu.

Iako zasad nisu poznate službene sankcije, pogledom na Google recenzije vidljivo je da su građani uzeli stvar u svoje ruke i vili ovog iznajmljivača spustili rejting na svega 1,1 od 5. Prema komentarima je vidljivo kako se radi o Hrvatima koji su saznali što se dogodilo te su odlučiti nešto i poduzeti.

- Lažno oglašavanje, svojatanje javne plaže, prijetnja i agresija prema kupačima koji se nalaze na toj plaži. -0/10 - napisao je jedan od korisnika.

Osim toga, na platformi za iznajmljivanje Bookingu više nije moguće iznajmiti ovu vilu, no nije poznato do kada taj objekt neće biti na raspolaganju.

- Žao nam je, ali ovaj objekt trenutno ne može primati rezervacije na našoj stranici. Ne brinite se, ovdje možete pronaći brojne druge objekte u blizini, stoji crveno označen tekst iznad fotografija objekta.

