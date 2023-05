Obilne kiše i poplave i u Italiji, evakuirano 900 ljudi

Obilne kiše i poplave uzrokovale su evakuaciju oko 900 ljudi u utorak u talijanskim regijama Emilia-Romagna i Marche nakon što su se izlile iz korita rijeke i potoci ili je postojala prijetnja da se to dogodi. Evakuirana su područja uzduž obale Jadrana, izvijestila je novinska agencija ANSA.

Odjel za nesreće i hitne slučajeve bolnice Senigallia blizu Ancone, glavnog grada regije Marche, morala je biti evakuirana zbog poplave. Nije bilo izvješća o žrtvama. Vatrogasne službe izvijestile su o srušenom drveću, klizištima i zaglavljenim autima. Vatrogasci su pozvani više od 120 puta, priopćile su.

Željezničke veze između gradova u regiji su prekinute, a u nekim gradovima vlasti su zatvorile škole. Općine duž Jadrana blokirale su pristup plažama, ukazavši na snažne vjetrove i visoke valove. Do klizišta je došlo u pokrajini Pesaro i Urbino u Marcheu.

🔴 #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r