Obersnel želi u Sabor: Mogu pomoći SDP-u

Iako se činilo da se dugogodišnji gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sprema za političku mirovinu jer je sam najavio da se više nema namjeru kandidirati za gradonačelnika došlo je do promjene. Obersnel je jedan od kandidata riječke organizacije SDP-a za listu u osmoj izbornoj jedinici što znači da Obersnel po prvi puta do sada ima želju ući i u Sabor što mu se i do sada nudilo, ali što je on redovito odbijao.

- Ja sam sve ove godine odbija tu ideju tumačeći da je posao koji obavljam dovoljno zahtjevan i dovoljno odgvoran, ako ga se radi kako treba, da bi bio i u Saboru. No kako mi je ovo zadnji mandat na čelu gradonačelnika, a koji traje do svibnja iduće godine, mislim da mogu nešto još napraviti da mogu pomoći SDP-u. Da li će to tako biti to ćemo tek vidjeti. Bernardić me za sada nije zvao niti smo o tome razgovarali - kazao je Obersnel.

Ukoliko bi bio na listi, dodao je, volio bi da to bude u osmoj izbornoj jedinici gdje je aktivan 25 godina, a postane li saborski zastupnik zagovarao bi, kaže, interese lokalne samouprave i radio da zakoni koji definiraju lokalnu samoupravu budu bolji.

Odluku o listama donosi predsjednik SDP-a Davor Bernardić tako da će on i odlučiti hoće li se na listi naći i Vojko Obersnel. U vrhu stranke kažu kako su oni uvijek za to da teškaši budu na listama, pogotovo na mjestima s kojih se u Sabor ulazi preferencijalno iz čega se dade zaključiti da riječkog gradonačelnika ne čeka neko od sigurnih, ulaznih mjesta.

- Ako gradonačelnik Rijeke koji godinama vodi taj grad ne može dobiti više od deset posto od glasova liste i preferencijalno ući u Sabor onda ne može nitko - kaže naš izvor iz vrha SDP-a.