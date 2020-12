'Peović je logičan kandidat u Rijeci, a koalicija sa SDP-om će uništiti Možemo'

Nakon što je objavljeno da se Zeleno-lijeva koalicija raspala, Mate Kapović iz Radničke fronte komentirao je cijelu situaciju.

Zasmetalo mu je, naime, što stranka Možemo traži podršku SDP-a na lokalnim izborima u Zagrebu.

– Nisam ništa izmišljao, rekao sam samo ono što se dogodilo. Ja sam isto sklon pomirbi, sve što sam ja ikad govorio, to nisu bili nikakvi ultimatumi, to su bila očajnička nastojanja da se koalicija održi u interesu ideja za koje smo mislili da se svi zalažemo i u interesu ljevice u cijeloj Hrvatskoj, zajedničkog nastupa da se uspije nešto promijeniti ne samo u Zagrebu nego i u drugim gradovima, Rijeci, Puli itd – rekao je i nastavio:

Snimio: Davor Batis

– Apsolutno se nije radilo ni o kakvim ultimatumima nego nastojanjima da se koalicija održi, mi smo to cijelo vrijeme govorili i još uvijek smo na tome da treba surađivati. Ali ne može se surađivati kad neki gledaju samo svoje uske stranačke interese koji će štetiti cijeloj političkoj opciji – dodaje.

– Osim što je Bandić potekao iz SDP-a i što su većina njegovih kadrova iz SDP-a, Bandić još uvijek ima spavače u SDP-u, Obersnel u Rijeci radi isto što i Bandić, samo što je njegova retorika svjetonazorski mrvicu drukčija jer on tamo glumi neku ljevicu, za razliku od Bandića koji to baš više ne radi. i što Rijeka ima manji proračun pa je manje novca u igri. Potpuno je isto što radi Obersnel s bazenom na Kantridi s onime što radi Bandić na žičari. Tu se isto prenapuhuju troškovi, pare idu u privatne džepove. Sa strankom koja to radi u Rijeci rušit ćete isto to u Zagrebu, što radi njihov bivši član, s bivšim kadrovima koji su do jučer bili u SDP-u. To je kratkoročno kalkuliranje koje će na duge rokove donijeti onima koji to rade isto ono što se dogodilo Orahu i Laburistima. Svi su pali zbog takvih kalkulacija – smatra Kapović i ističe:

–Veliki dio ljudi prihvatio je našu priču zato što naša priča nije priča, to su gole činjenice, vidi se što se događa. Ne može se pričati da se raskida neka koalicija zbog nekog Facebook statusa, to je potpuno smiješno. Ako je Tomašević bio logičan kandidat u Zagrebu, Peović je bila logičan kandidat u Rijeci i mi smo bili spremni podržati njega u Zagrebu i njihova kandidata u Puli. Ide se na najlogičnijeg kandidata. Potpuno je prirodno bilo da Katarina Peović bude kandidatkinja u Rijeci, no suradnja s SDP-om će ih uništiti.