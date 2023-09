Nož uperio u trbuh trgovkinje, a sada kaže: Bio sam na kokainu

- Kriv sam. I kajem se što sam to napravio. A to sam napravio zato što sam ovisan o kokainu. Trenutno se skidam s droge i ovo je prvi put da sam čist od 2017. Kada sam to počinio, nisam bio sav svoj. Prije sam znao raditi u tvrtki svoje sestre, a tamo ću raditi i ubuduće. Žao mi je što sam ovoj ženi prouzročio strah - kazao je Tihomir Klaus R. (39) koji je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora, a izrečena mu je i mjera obaveznog liječenja o drogi u trajanju od tri godine.

Prema optužnici, Tihomir Klaus R. se teretio da je 7. svibnja 2020. oko 17 sati na Maksimirskoj cesti 91, maskiran kirurškom maskom ušao u kiosk Tobacca. Imao je nož u ruci kojom je zaprijetio trgovkinji.

- Daj! Daj! Brzo daj mi! - vikao je usmjeravajući nož u trbuh žene.

Preplašena žena dala mu je 800 kuna, nakon čega je pobjegao.

Sud mu je olakotnim cijenio priznanje. Otegotnim mu je cijenjeno što je već osuđivan zbog istovrsnih djela, iz čega sud zaključuje da mu je to bio model življenja.

- Po vlastitom priznanju je vozač, mlad i sposoban za privređivanje, no zakonski posao ga je očito manje zanimao od činjenja kaznenih djela što mu je bio način dolaska do novca. Na njega nisu djelovale ni ranije presude, zadnja mu je izrečena 2016. kada je osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora. Unatoč tome počinio je ovo djelo - navodi se u obrazloženju presude.

No tužiteljstvo smatra da je izrečena kazna preniska, pa se žalilo na presudu. U žalbi navode da je on višestruko osuđivana osoba, pa mu je tako zadnja kazna od četiri godine i 11 mjeseci bila objedinjena, odnosno u njoj su bile i ranije presude koje su mu izrečene zbog droge, krađe, razbojstva.... Navode i da je novo kazneno djelo počinio neposredno po izlasku iza zatvora, te da ga je počinio u vrijeme pandemije COVIDA-a, kada su ljudi nosili kirurške maske, što je on smatra tužiteljstvo iskoristio, jer ga žrtva nije mogla pravodobno uočiti. Odnosno žrtva je shvatila da je riječ o razbojniku tek kada joj je uperio nož u trbuh. Zbog svega toga tužiteljstvo traži višu kaznu.

