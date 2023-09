Osječka policija i dalje tvrdi kako je policajac nenamjerno usmrtio djevojku: 'On se malo hvalio...'

Načelnik PU osječko-baranjske Ladislav Bece predstavio je danas na sjednici Gradskog vijeća Osijeka izvješće o stanju sigurnosti u Osijeku, a tom se prilikom osvrnuo i na smrt mlade djevojke Mihaele B. (21) koju je, kako se sumnjiči, usmrtio policijski službenik Marko S. (27) metkom iz službenog pištolja. Podsjetio je da ga je policija prijavila za blaže kazneno djelo, konkretno dovođenje u opasnost života i imovine, no tu kvalifikaciju nije prihvatilo Državno odvjetništvo te je protiv njega otvorilo istragu zbog ubojstva.

– Povoljno je stanje sigurnosti u gradu Osijeku za prvih šest mjeseci ove godine. Ako se uspoređujemo s velikim gradovima, Osijek je najsigurniji grad – započeo je načelnik Bece. Iznio je potom što se, kako je policija utvrdila, dogodilo kobne večeri u stanu policajca Marka S., ističući i dalje kako osumnjičeni policijski službenik nije imao namjeru usmrtiti mladu djevojku.

– Policijski službenik počeo je raditi u PU osječko-baranjskoj u listopadu, a službeni pištolj zadužio je prije mjesec i pol. Prošao je zahtjevne preglede da bi postao policijski službenik, uključujući i psihološke. Sve je uspješno završio, kao i edukaciju, naučio je rukovati pištoljem. Policijski službenik i mlada djevojka poznavali su se oko mjesec dana, djevojka je u više navrata dolazila k njemu u stan. Toga dana radio je do 18 sati na porti PU osječko-baranjske, taj dan je zadužio novu futrolu za službeni pištolj. Došao je kući nakon posla, a djevojka je, kao i prije, došla k njemu. Po onome što smo zaključili, on se malo hvalio i pokazivao novu futrolu, vadio je pištolj, repetirao, i u jednom trenutku zbog lošeg baratanja oružjem došlo je do opaljenja – rekao je načelnik osječko-baranjske policije.

Demantirao je tvrdnje koje su se pojavile u javnosti da je policijski službenik tek nakon dva sata dojavio Centru 112 da je u njegovu stanu usmrćena djevojka.

– Imamo zadnju komunikaciju djevojke, mogu reći da je proteklo nekoliko minuta od zadnje njezine komunikacije do vremena kad je zvao 112 – nastavio je Bece.

– Vjerojatno u panici, htio je prikazati da se radi o samoubojstvu ili da se djevojka sama ustrijelila. Dolazi potom očevidna ekipa, zajedno s predstavnicima Državnog odvjetništva i počinje očevid kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika. Na mjestu događaja se fotografira, skicira, izuzimaju se tragovi i očevid je gotov. Znači, policija je, zajedno sa zamjenikom državnog odvjetnika, zaključila da otpada ta teza da se djevojka ubila ili sama ustrijelila, već zaključujemo da ju je policajac ustrijelio. On je rano ujutro uhićen i od tog trenutka policija ima 24 sata da utvrdi osnovanu sumnju da postoji određeno kazneno djelo. Budući da je htio lažno to prikazati, idemo s težom kvalifikacijom, dovođenje u opasnost općeopasnom radnjom i nakon toga ga predajemo pritvorskom nadzorniku – iznio je načelnik kronologiju slučaja.

Demantirao je postojanje ikakvog konflikta između policije i DORH-a u vezi s ubojstvom mlade djevojke.

– I prije smo imali sličnih situacija, policija je prva koja prikuplja informacije, dostavljamo ih Odvjetništvu, a ono može prekvalificirati kazneno djelo u teže ili lakše. Odvjetništvo sada ima na raspolaganju šest mjeseci tijekom kojih će se raditi na tome predmetu. Ne znači da će ta kvalifikacija (ubojstvo, nap. a.) ostati – zaključio je Bece, ističući kako je u javnost izneseno "puno krivih i netočnih informacija".

Klub vijećnika platforme Možemo nije prihvatio izvješće o sigurnosti, iako se ono odnosi na razdoblje od prvih šest mjeseci 2023., dakle prije smrti nesretne djevojke.

– Moto PU je povjerenje i sigurnost i smatramo da su to dva ključna stupa na kojima leži uspješna provedba misije same PU, a i odnosa između policije i građanstva. Ovaj slučaj duboko je poljuljao to povjerenje pa nećemo stoga prihvatiti ovaj izvještaj. Naše će se povjerenje vratiti kada se zaista istraži što se dogodilo oko istrage ubojstva. Postoji niz indicija koje govore ili da se nije profesionalno postupalo ili da nije bila dobra komunikacija ili da se čak radilo o pokušaju zataškavanja. Radi se o sumnji na femicid, pa nećemo prihvatiti izvješće dok se ne provede istraga – poručila je Katarina Kruhonja, vijećnica platforme Možemo.

Bivši policajac i nekadašnji policijski načelnik Tomislav Bilandžić poručio je kako klub vijećnika Domovinskog pokreta prihvaća izvješće o sigurnosti, ne smatraju da je bilo pokušaja zataškavanja od policije, ali stava su kako je bilo pogrešaka u postupanju.

– Mi ne tražimo smjenu načelnika PU, ali tražimo odgovore na pitanja oko toga kako je došlo do stradavanja djevojke i do ispaljenja metka iz službenog pištolja. Smatramo da od 22 sata u srijedu proteklog tjedna pa do danas PU nije dobro komunicirala s javnošću o tom događaju. Prošlo je 16 sati dok se nije oglasila, a to je previše vremena. Održana je potom presica na parkiralištu koju su ometali buka automobila i dobacivanje djece s bicikala, loše je odabrano mjesto jer nije bilo uvjeta za takvu presicu. Načelnik Sektora krim policije tvrdio je tada kako nije bilo namjere pri usmrćivanju djevojke, a samo nekoliko sati potom Županijsko državno odvjetništvo prekvalificiralo je kazneno djelo u ubojstvo s namjerom. Uobičajena je praksa da se policija i Odvjetništvo konzultiraju i kada su u pitanju blaža kaznena djela. Sigurni smo da su postojale konzultacije pa se otvara logično pitanje kako je moguće da policija tvrdi da nije bilo namjere ubojstva, a Odvjetništvo da jest. Ubojstvo, samoubojstvo ili nesretni slučaj, prošli smo cijelu policijsku trilemu – istaknuo je Bilandžić.