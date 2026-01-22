Novosadski šef policije šokirao objavom: 'Za 15 minuta možeš izbaciti 100 ustaša s fakulteta'

Potpredsjednik Narodne stranke Bora Novaković u četvrtak je na društvenim mrežama podijelio snimku zaslona za koju tvrdi da jasno ukazuje na to da je zamjenik načelnika Policijske uprave Novi Sad, Momčilo Sovilj, podijelio objavu u kojoj se navodi da se 'za 15 minuta može izbaciti 100 ustaša s fakulteta u Novom Sadu', javlja Danas.rs.

Kakav prostakluk i odsustvo ne samo profesionalnosti nego i pameti. Pogledajte čime se bavi zamenik načelnika Policijske uprave Novi Sad, Momčilo Sovilj?!

Čovek se očito „preporučuje“ sadašnjoj vlasti! Eto, zato je potrebna lustracija, da bi svi vinovnici nasilja, kršenja… pic.twitter.com/32xsuoch7d — Bora Novaković (@bora_novakovic) January 22, 2026

Novaković je pritom ocijenio da je policijsko postupanje tijekom intervencije prema studentima i građanima bilo 'prostakluk', te da pokazuje nedostatak ne samo profesionalnosti, nego i pameti. Dodao je i kako se ovakvim ponašanjem pojedini policijski dužnosnici 'preporučuju sadašnjoj vlasti'.

'Zato je potrebna lustracija, kako bi svi krivci za nasilje, kršenje ljudskih prava i protupravnog nasrtanja te represije nad studentima i građanima završili ondje gdje im je mjesto - izvan službe i u zatvoru', poručio je Novaković. Kao dodatni povod za svoju reakciju naveo je i sporni sadržaj koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kojem se, uz sarkastičan ton, aludira na brzo i nasilno uklanjanje studenata s fakulteta u Novom Sadu.