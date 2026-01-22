Naši Portali
UŽIVO Rumunji traže izjednačenje s tri promjene na početku drugog poluvremena
VIDEO Pogledajte fantastičan start Dinama u europskom okršaju, dva gola u četiri minute!
FOTO Zvone Boban iz lože Maksimira zadovoljno promatra kako Dinamo gazi FCSB
OBJAVLJEN SCREENSHOT

Novosadski šef policije šokirao objavom: 'Za 15 minuta možeš izbaciti 100 ustaša s fakulteta'

VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
22.01.2026.
u 20:53

'Ovakvim se ponašanjem pojedini policijski dužnosnici preporučuju sadašnjoj vlasti', napisoa je potpredsjednik Narodne stranke Bora Novaković

Potpredsjednik Narodne stranke Bora Novaković u četvrtak je na društvenim mrežama podijelio snimku zaslona za koju tvrdi da jasno ukazuje na to da je zamjenik načelnika Policijske uprave Novi Sad, Momčilo Sovilj, podijelio objavu u kojoj se navodi da se 'za 15 minuta može izbaciti 100 ustaša s fakulteta u Novom Sadu', javlja Danas.rs.

Novaković je pritom ocijenio da je policijsko postupanje tijekom intervencije prema studentima i građanima bilo 'prostakluk', te da pokazuje nedostatak ne samo profesionalnosti, nego i pameti. Dodao je i kako se ovakvim ponašanjem pojedini policijski dužnosnici 'preporučuju sadašnjoj vlasti'.

'Zato je potrebna lustracija, kako bi svi krivci za nasilje, kršenje ljudskih prava i protupravnog nasrtanja te represije nad studentima i građanima završili ondje gdje im je mjesto - izvan službe i u zatvoru', poručio je Novaković. Kao dodatni povod za svoju reakciju naveo je i sporni sadržaj koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kojem se, uz sarkastičan ton, aludira na brzo i nasilno uklanjanje studenata s fakulteta u Novom Sadu.
Vučić iz Davosa o Hrvatskoj: 'Podcijenili smo ih. Danas nismo glupi kao prije 30 godina’
Ključne riječi
prosvjedi studenti Bora Novaković šef policije Novi Sad

Avatar Samodesno
Samodesno
21:33 22.01.2026.

"Niko ne sme da vas bije!" Hehehehe

Želite prijaviti greške?

Pošalji

