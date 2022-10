Novo izvješće: U dvama brodolomima u Grčkoj najmanje 29 mrtvih

Još šest tijela pronađeno je nakon brodoloma dvaju brodova s migrantima, koji su se u grčkim vodama dogodili u srijedu i četvrtak, objavila je u subotu grčka obalna straža, dodajući da se broj mrtvih zasad povećao na najmanje 29. U noći na četvrtak blizu otoka Kythere, južno od Peloponeza nasukala se brodica s 95 migranata. Još u petak na tome je području pronađeno pet tijela.

U subotu su loše vremenske prilike otežale potragu. U četvrtak su spasioci iz mora izvukli više desetaka preživjelih, uglavnom migranta iz Iraka, Irana i Afganistana. Ukupno ih je spašeno 80.

Jedan od njih je uhićen jer se vjeruje da je riječ o krijumčaru, objavila je u subotu državna televizija Ert. U četvrtak u zoru u drugome brodolomu blizu Lezbosa utopilo se najmanje 18 osoba, većinom žena. U čamcu je bilo 40 državljana Somalije, a samo ih je deset imalo prsluke za spašavanje. Grčka obalna straža objavila je da je u prvih osam mjeseci ove godine spasila gotovo 1500 ljudi, što je oko 600 više nego prošle godine.

Foto: Stringer/REUTERS A Hellenic Coast Guard helicopter flies after a boat carrying migrants sunk, on the island of Kythira, Greece, October 5, 2022. REUTERS/Giorgos Samios NO RESALES. NO ARCHIVES Photo: Stringer/REUTERS

"Da bismo spriječili ilegalne odlaske ljudi iz Turske, moramo izvršiti pritisak na tu zemlju na razini Europske unije, jer će se u protivnom nastaviti gubitak ljudskih života", rekao je u subotu na konferenciji MED5 u Paphosu grčki ministar migracija Notis Mitarachi.

MED5 okuplja pet mediteranskih zemalja koje se nalaze na prvoj crti za prihvat migranata, a to su Grčka, Španjolska, Cipar, Malta i Italija. Te zemlje tijekom ove godine očekuju dolazak 160.000 migranata na svoje obale, rekao je prošli mjesec Mitarachi.