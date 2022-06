Novinar na konferenciji s Lavrovom: Postavio sam pitanje na koje cijela Ukrajina čeka odgovor

Ukrajinski novinar ulovio je priliku postaviti neočekivano pitanje ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu na konferenciji za novinare u Ankari. Lavrov je bio u Turskoj kako bi dogovorio postavljanje sigurnih koridora za transport žita iz Ukrajine zbog rastuće zabrinutosti o gladi u svijetu. Novinar Muslim Omerov nikako nije mogao doći do riječi pa je odlučio ustati i obratiti se Lavrovu direktno.

"Ja sam s ukrajinske televizije i apsolutno želim postaviti pitanje!" viknuo je Omerov, prekinuvši niz pažljivo skriptiranih pitanja i odgovora. "Osim žitarica, što ste sve ukrali iz Ukrajine i kome ta dobra prodajete?" upitao je, na što mu je Lavrov sa smješkom odgovorio "Vi Ukrajinci se uvijek brinete oko toga što možete ukrasti, pa pretpostavljate da svi tako razmišljaju".

Ukrainian journalist Muslim Umerov asks Lavrov: "Besides wheat, what else did you steal in Ukraine?" pic.twitter.com/KNjDPOHUzw