Novi Trumpovi rezovi: Medije stavio na crnu listu, evo kome sve ukida pretplatu

Američki State Department u četvrtak je u sklopu pokušaja vlade da sreže troškove javnog sektora naredio pauziranje svih pretplata na medije. Predsjednik Donald Trump zadužio je milijardera Elona Muska da predvodi tim vlade za rezanje troškova, imenovan DOGE, koji sad vrši revizije u federalnim agencijama tražeći načine smanjivanja izdataka. State Department je priopćio kako je prekinuo sve „medijske pretplate koje nisu akademski ili stručni časopisi”, ne otkrivši koliko će pauza trajati.

Američki državni tajnik Marco Rubio, prvi čovjek State Departmenta, rekao je da se svi troškovi javnog sektora moraju uskladiti s Trumpovim 'America First' prioritetima (Amerika na prvom mjestu). Washington Post, prvi koji je u srijedu izvijestio o prekidu pretplata, poziva se na navodni dopis tog tijela kojim su zaposlenici pozvani da prije svega prekinu ugovore s Economistom, New York Timesom, Politicom, Bloombergom, Associated Pressom i Reutersom. Glasnogovornik New York Timesa Charlie Stadtlander rekao je da „javni dužnosnici, kao i Amerikanci u privatnom sektoru, trebaju pouzdane informacije kako bi obavljali svoj posao”. „Vlada naravno ima pravo otkazati koju god pretplatu želi. No glavni rezultat stavljanja neovisnih medija na crnu listu jest da će te agencije i uredi sad znati puno manje o tome što se događa u svijetu. Teško je shvatiti kako će to koristiti stanovnicima SAD-a”, dodao je.

