Novi raj za geekove: Želimo da naš dućan bude najbolji na svijetu

Sve je krenulo malim koracima. Kao i svi ljubitelji kartaških igara, prijatelji Denis Devčić i Ivan Kosovec preko interneta su prodavali svoje vrijedne i rijetke “dupliće”, no onda je stvar postala mnogo ozbiljnija. Pokrenuli su brzo potom web-trgovinu u kojoj su radili od kuće, a onda i otvorili vlastiti mali poslovni prostor od tridesetak kvadrata na zagrebačkoj Kustošiji i to daleko od tramvajske zone.

No, ljubitelji društvenih i kartaških igara, svejedno su iz cijelog grada svakodnevno dolazili k njima, pa je bilo vrijeme za još jedan “upgrade”. A on se realizirao u obliku Magic Omensa, trgovine i igraonice od sto kvadrata na Savskoj cesti 144A, novom raju za sve “geekove” i one koji se tako osjećaju.

Igraonica za ljude svih dobi

– Ljudi su putovali do Kustošije samo da dođu k nama, i to je bio signal da trebamo potražiti nešto bolje. Sjećam se kad nam je skladište bilo moj stan, a kad je prostor postao pretijesan, preselio sam se u još veći stan. Uskoro je i on bio do vrha zatrpan kutijama. Ovakav poslovni prostor tražili smo dugo vrijeme – kaže nam Kosovec, dio dvojca koji smo posjetili u novootvorenom dućanu. Police su mu trenutačno nešto praznije nego inače jer su u nedavnoj rasprodaji u povodu otvaranja gotovo posve ispraznili svoj inventar, no nove pošiljke robe ne prestaju pristizati. Što se u njima nalazi, oduševit će svakog ljubitelja društvenih igara.

Svojevrsna specijalizacija trgovine je prodaja Trading Card Games (TCG), a riječ je o kartaškim igrama u kojima igrači razmjenjuju posebno vrijedne i zanimljive karte, a nerijetko se organiziraju i veliki turniri na kojima se može osvojiti vrijedna novčana nagrada. Pokemoni i Yu–gi-Oh! karte su koje su omiljene djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, premda ih vole i studenti, a oni stariji uživaju u nešto strateški kompleksnijim igrama iz svijeta fantastike poput Magic: The Gathering i Flesh and Blood. Kompetitivni i rekreativni igrači u Magic Omensu mogu pronaći sve što im je potrebno za dobar provod.

– Imamo setove karata po cijenama koje se kreću od, primjerice, 25 kuna za Yu-Gi-Oh! do 60 za Magic: The Gathering, a prodajemo i one skuplje i vrednije kolekcije karata, kao i “boostere”. Tu su zaštite za karte koje se kreću od 50 do 75 kuna za sto komada – kaže Kosovec. Osim karata u dućanu se mogu pronaći i društvene igre (engl. board games) za odrasle, ali i one mlađe pa tako Magic Omens u ponudi ima sve od Super Mario Monopolyja do Warhammera, Cosmic Encountera i Sherlocka Holmesa.

– Trenutačno nam ide sve što dolazi novog od Pokemona, jer se obilježava dvadeset i peta godišnjica njihova postojanja. U ponudi imamo i minijature, pribor za cijeli hobi s minijaturama, kao i razne “merchove” poput šalica s motivom igre “World of Warcraft” – kaže Devčić. Ljubitelji društvenih igara na papiru (engl. pen and paper) ondje mogu kupiti kockice, figurice i makete, zajedno sa svim pripadajućim priborom. No, ono čime se vlasnici Magic Omensa najviše ponose velika je igraonica u pozadini trgovine s 36 sjedećih mjesta, u kojoj se mogu se gotovo svakog dana organizirati natjecateljski kartaški turniri. A svatko tko to želi, može svratiti i s prijateljima odigrati koliko god žele rundi svoje omiljene kartaške ili društvene igre. Srijedom i petkom karta se Flesh and Blood, subotom je cijeli dan Magic: The Gathering, a nedjeljom se igraju Pokemoni.

– I dok nema programa, ljudi su slobodni doći, igrati se, prostor je besplatan za korištenje svima dok je god unutar radnog vremena – kaže Kosovec. I gotovo svakog dana igraonica je puna do posljednjeg mjesta, a uglavnom je, iznenađujuće, riječ o ljudima u dvadesetim i tridesetim godinama.

– Neke specifične igre su, doduše, i za puno mlađu publiku, od 8 do 14 godina pa su naši kupci i roditelji te djece. No, radi se također i o danas odraslim ljudima koji su s tim hobijem krenuli na prijelazu milenija i tijekom života su se nastavili baviti njime. Ipak je to hobi poput slikanja, odlaska u teretanu, a osim toga interes za društvene igre je s dolaskom pandemije i lockdowna postao višestruko veći. Ovdje si svatko može odabrati razinu angažiranosti u hobiju i izraziti svoju rekreativnu i kompetitivnu stranu – objašnjava Devčić.

Žele biti među najboljima

Ovaj biznis, prepričava nam dvojac, kombinacija je ustvari njihova poznanstva i dječačkog sna. Upoznali su se na jednom kartaškom turniru u talijanskom Torinu, shvatili da imaju slične interese, a zajedno su ušli i u ovaj pomalo riskantan poduzetnički pothvat. Kartaške igre, fantasy makete, oprema za “Dungeons & Dragons” daleko su od stvari koje privlače “mainstream” publiku, no Devčić i Kosovec su se na ovaj korak odlučili najviše iz ljubavi prema svom omiljenom hobiju i želji da ga da populariziraju i učine dostupnijim svima koje to zanima. Oboje inače dolaze iz IT industrije, a istovremeno s upravljanjem trgovinom, rade i kao freelanceri u svom polju.

– Ovo je jedna jako velika niša čije potrebe nisu zadovoljene. Mi na ovaj način želimo omogućiti postojećem “communityju” da imaju mjesto gdje se mogu nastaviti baviti svojim hobijem u zdravom okruženju, ali želimo upoznati i nove ljude s ovim hobijima, omogućiti im da izraze svoju “geek stranu”. A nekakav dugoročni cilj je, osim proširiti se izvan hrvatskog na europskog tržište, organizacija odlazaka na neke međunarodne kartaške turnire – kaže Kosovec. Što se tiče budućih planova za trgovinu, oni su itekako veliki. Osim što žele napraviti detaljan plan i program turnirskog igranja, u Magic Omensu žele postati i jedan od najboljih “geek” trgovina ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu.

– Definitivno bismo se sljedeće godine pokušali nominirati za “Wizards Play Network Premium” status, odnosno titulu koju dobivaju samo najbolji dućani koji zadovoljavaju neke stroge kriterije – kaže Kosovec.