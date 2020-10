Objavili točno pravilo za igru UNO pa se javili razočarani igrači: Nema šanse!

Društvene igre često izazovu sukobe među članovima obitelji ili prijateljima, a jedna kartaška igra po tome je najpoznatija. Igra UNO ima mnoga pravila, a mnogi ih krše i igraju po pravilima koja su si sami propisali. Jedno od tih je i korištenje karata poput +2, +4, mijenjanje smjera i stopiranje igrača.



Tvorci ove kartaške igre odlučili su stati na kraj nagađanjima, pa su na svojem Twitter profilu objavili kako se te karte smiju odnosno ne smiju koristiti.



"Ne možete baciti +2 na +2. Samo naprijed, popljujte nas", napisali su.

*Per management: 🚨 You cannot STACK a +2 on a +2 🚨



Go ahead, roast us.