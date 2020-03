Ona ima genijalan način druženja: 'Otvorila' je virtualni pub za sebe i prijatelje

Trenutno smo svi u istoj situaciji: druženje s prijateljima preselilo se iz kafića, kina, prirode u naše domove i to na internet. Jedna žena ipak ima genijalan način za druženje tijekom izolacije.



Htjela je da svi ostanu kod kuće kako bi čuvali sebe i svoje bližnje, ali opet i da se ne osjećaju usamljeno. Dr. Amy Kavanagh 'otvorila' je virutalni pub imena The Staying Inn gdje su svi dobrodošli. Mogu uživati u igricama i piću, ali ima nekoliko pravila kojih se treba držati, a Amy ih je otkrila za UNILAD.com:



"Jako volim odlaziti u pubove, ali imam puno prijatelja koji se trenutno distanciraju, pa sam im htjela donijeti pub kod kuće. Na blagovaonskom stolu postavila sam pivu, gin, društvene igre i knjige. To je prostor u kojem se socijaliziramo putem videopoziva."

Pravila su sljedeća: nema razgovora o virusu COVID-19, morate prati ruke, nema pregledavanja društvenih mreža, morate komunicirati putem Skypea, a nos i usta morate prekriti ako kišete ili kašljete. Još jedna bitna stvar je da nema varanja u društvenim igrama.

Ideju je pokrenula za svoju obitelj i prijatelje, ali je odlučila proširiti sve na Twitter, a u subotu, 21. ožujka pokrenut će i prvi pub kviz.



"Želim da The Staying Inn bude inspiracija drugim ljudima da komuniciraju putem interneta sada. Kao osoba s invaliditetom pronašla sam jako puno prijatelja online i jako mi je važna takva komunikacija. "