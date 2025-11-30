Jeste li ikad vidjeli ovaj mistični fenomen na nebu? Evo što on znači

Kada u hladnim zimskim noćima podignete pogled prema nebu i ugledate svijetli, savršeno oblikovani prsten koji okružuje Mjesec, svjedočite fenomenu koji stoljećima fascinira promatrače i služi kao prirodni indikator vremenskih prilika. Iako se na prvi pogled može činiti kao puka igra svjetlosti ili mističan znak, izreka "Prsten oko Mjeseca, kiša (ili snijeg) uskoro" ima svoje čvrsto utemeljenje u meteorološkoj znanosti. Ovaj fenomen, stručno nazvan lunarni halo ili 22-stupanjski halo, nije samo vizualno zadivljujući prizor, već i prilično pouzdan navjestitelj da se atmosferski uvjeti mijenjaju i da bi nas uskoro mogle zadesiti oborine.

Naime, pojava je uzrokovana lomom, odnosno refrakcijom mjesečeve svjetlosti dok ona prolazi kroz milijune sitnih, šesterokutnih kristalića leda suspendiranih unutar tankih, paperjastih oblaka poznatih kao cirusi. Ovi oblaci lebde na vrlo velikim visinama, često iznad 6000 metara, gdje su temperature dovoljno niske da se vlaga smrzne u ledene prizme koje potom raspršuju svjetlost pod kutom od točno 22 stupnja, stvarajući karakterističan svjetlosni obruč.

Prisutnost ovih visokih oblaka ključna je za razumijevanje zašto prsten oko Mjeseca često najavljuje snijeg. Cirusni oblaci obično su prethodnica toplih fronti i sustava niskog tlaka zraka koji sa sobom donose vlagu i oborine. Kako se fronta približava, ti visoki, tanki oblaci postupno se spuštaju i zgušnjavaju, pretvarajući se u slojeve koji na kraju rezultiraju kišom ili snijegom, ovisno o temperaturama pri tlu. Jonathan Erdman, viši meteorolog s portala weather.com, objašnjava da promatrači trebaju obratiti pozornost na razvoj situacije nakon pojave haloa. Prema njegovim riječima, ključni znak da je snijeg ili kiša doista na putu jest trenutak kada ti tanki, pramenasti cirusi počnu gubiti na visini i postaju sve gušći. Iako halo sam po sebi nije snijeg, on je vizualna manifestacija vlage koja se skuplja u gornjim slojevima atmosfere i priprema teren za nadolazeće pogoršanje vremena, što ga čini iznimno korisnim alatom za kratkoročnu prognozu, posebno u zimskim mjesecima kada su uvjeti za njegov nastanak najpovoljniji.

Osim znanstvenog objašnjenja, postoji i bogata folklorna tradicija vezana uz tumačenje izgleda samog prstena, koja nudi specifičnije prognoze o tome kada točno možemo očekivati nevrijeme. Jedno od zanimljivijih vjerovanja nalaže da se broj zvijezda vidljivih unutar mjesečevog prstena podudara s brojem dana koji će proći prije nego što nastupi loše vrijeme. Također, pažljivi promatrači neba razvili su teorije o tome kako oštrina i veličina prstena mogu otkriti brzinu dolaska fronte. Prema nekim izvorima, ako je prsten oko Mjeseca manji, oštriji i jasnije definiranih rubova, to sugerira da je sustav oborina vrlo blizu i da bi snijeg mogao početi padati već u roku od osam do dvanaest sati. S druge strane, ako je prsten širi, bljeđi i manje izražen, vjeruje se da je promjena vremena udaljenija te da će oborine stići tek za 48 do 72 sata. Iako moderna meteorologija ne koristi brojanje zvijezda kao metodu prognoze, ovakva narodna zapažanja često su se pokazala iznenađujuće preciznima jer su se temeljila na generacijama iskustvenog promatranja prirodnih ciklusa.

Iako lunarni halo nije apsolutna garancija da će snijeg pasti – jer se vlaga u atmosferi ponekad može raspršiti prije nego što formira oborine ili sustav može promijeniti smjer – on je svakako signal koji ne treba zanemariti. Stručnjaci sugeriraju da, kada sljedeći put ugledate ovaj fenomen, to shvatite kao znak da pripremite zimsku jaknu, provjerite imate li strugalicu za led u automobilu ili ponesete kišobran za svaki slučaj. U raspravama na platformama poput Quora, entuzijasti često uspoređuju ovaj fenomen s dugom, objašnjavajući da je princip sličan: baš kao što sunčeva svjetlost u kapljicama kiše stvara dugu, tako mjesečina u kristalima leda stvara halo, s tom razlikom što umjesto luka vidimo puni krug.

Bez obzira na to oslanjate li se na narodnu predaju ili znanstvena objašnjenja, pojava prstena oko Mjeseca ostaje jedan od najljepših podsjetnika na dinamiku naše atmosfere. Ipak, za najtočnije planiranje aktivnosti, uz pogled u nebo, uvijek je preporučljivo gledati službene prognoze meteoroloških servisa kako biste sa sigurnošću znali trebate li očekivati snježnu mećavu ili samo prolaznu naoblaku.