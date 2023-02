Novi potres zabilježen kod Siska: 'Ovaj je bio žešći nakon dugo vremena'

Na Banovini se danas, u 16.18 sati, osjetio novi potres. Prema informacijama Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), magnituda potresa iznosi 2,9. Ranije je, naime, EMSC magnitudu iskazao kao 4,0, no ona je sada promijenjena, odnosno smanjena. Potres se, navodi EMSC, dogodio na dubini od pet kilometara te je bio udaljen 13 kilometara od Siska i 59 kilometara od Zagreba.

