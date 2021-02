Novi potres u SDP-u Zagreba: Grbin se razračunava s ‘bandićevcima’

Novo vodstvo stranke odlučilo je razračunati se do kraja sa „starim“ strukturama unutar zagrebačkog SDP-a. Odnosno, riješiti se svih onih u vrhu te organizacije koji se kolokvijalno vole nazivati ‘bandićevcima’, a od kojih su mnogi u konačnici stajali i iza bivšeg šefa SDP-a Davora Bernardića.

Iz tog razloga vodstvo SDP-a, nakon odluke da raspusti vrh zagrebačkog SDP-a, odlučilo je, čuje se, raspustiti i mjesne organizacije stranke u metropoli. Točnije, riječ je o 14 vodstava mjesnih organizacija s obzirom na to da su tri – Sesvete, Maksimir i Črnomerec – već raspuštene sredinom studenog prošle godine. To je, kažu naši sugovornici iz zagrebačkog SDP-a koji su tu odluku i poduprli, normalan i prirodan tijek događaja nakon raspuštanja vodstva te najjače SDP-ove organizacije koja, kako je sam predsjednik SDP-a Peđa Grbin nedavno objasnio, dugo ne funkcionira i prožeta je sukobima, a u njoj ne manjka onih koji i dalje gledaju prema aktualnom gradonačelniku Milanu Bandiću dok razmišljaju kakve će odluke donositi. Tako da se najnovija odluka o raspuštanju smatra i konsolidiranjem stanja u organizaciji, ali i nastavkom čišćenja stranke od klijentelista i klijentelizma, a očito drže da je to nužno napraviti pred lokalne izbore kako bi građani povjerovali u priče o građenju jednog novog, boljeg SDP-a.

Što mogu povjerenici

Očekivano, Bernardićevi ljudi iz zagrebačke organizacije u tu priču ne vjeruju. Drže da raspuštanje i vodstava mjesnih organizacija četiri mjeseca prije lokalnih izbora nema nikakvog smisla osim ako se na taj način želi pripremiti teren za unutarstranačke izbore koji će uslijediti nakon lokalnih izbora, s obzirom na to da novi povjerenici, koje će imenovati vodstvo stranke, po svim pojedinim mjesnim organizacijama mogu i učlanjivati nove članove, ali i izbacivati postojeće.

– Povjerenik to može raditi, ali da bi izbacivao članove ipak mora imati i dobar razlog, ne može ih tek tako samo brisati iz članstva. Nadam se da se to neće raditi jer to nije dobro. Najlakše je nešto rasturiti, treba znati i graditi, nitko ništa nije postigao kada je išao đonom na članstvo. Splitska organizacija najbolji je primjer. Nekada je imala više od 1000 članova, a sada ih ima 300 – 400 i među sobom ne može naći kandidata za gradonačelnika nego mora tražiti sa strane – kaže jedan nezadovoljni član zagrebačkog SDP-a, blizak Bernardiću.

Šef preuzeo sav rizik

Dodaje da mu posebno idu na živce priče o navodnom odmicanju od Bandića, kada se zna da su donedavno i ljudi iz Bandićeve stranke držali većinu i u Krapinsko-zagorskoj županiji dok im se nije raspala organizacija.

– Bernardićevim je ljudima bolje da šute i da se pokriju ušima. Oni su krivci što je SDP u Zagrebu uopće u ovakvom stanju i što se sada to treba popravljati na ovakav način. Dovoljno je podsjetiti se da je u Skupštini, kada je Bernardić postao šef, SDP imao gotovo 20 skupštinara, danas smo pali na svega šest, a da je Bernardić ostao na čelu stranke, imali bismo ih nakon idućih lokalnih izbora troje ili četvero – kaže naš drugi izvor iz zagrebačkog SDP-a.

S druge strane, svi se slažu da je Grbin preuzeo sav rizik na sebe. Izostane li rezultat, ekipa koja je podržavala Bernardića krivit će isključivo šefa stranke Peđu Grbina i njegovo Predsjedništvo. A osim njihove smjene, svakako će na unutarstranačkim izborima koji se moraju održati nakon lokalnih istaknuti svoje ljude za preuzimanje stranačkih organizacija. U Zagrebu bi na tim izborima, moglo se već čuti, Bernardićeva ekipa za šefa ponudila Rajka Ostojića, bivšeg potpredsjednika SDP-a, a ta je kombinacija, kazao nam je dobro upućen izvor iz zagrebačkog SDP-a, i dalje na stolu.