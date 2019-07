Novi ministar tražio Vargine usluge? 'Nije istina. Mail mu je hakiran i tako su nastali ti falsifikati'

Tjednik Nacional objavio je e-mail iz kojeg se vidi da je bivši policajac Franjo Varga radio i za sadašnjeg ministra mirovinskog sustava Josipa Aladrovića. Aladrović je njegove usluge koristio dok je bio šef Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, piše tjednik, te se poziva i na upućene izvore da je zauzvrat Aladrović trebao Vargi srediti mirovinu.

Ministar Aladrović nije odgovarao na pozive 24sata, ali od njemu bliskih osoba doznaje se da će tijekom dana sve opovrgnuti opširnim priopćenjem za javnost.

- On nema nikakve veze s Vargom, ne poznaje ga, nije s njim kontaktirao niti bilo što naručivao, a kamoli sređivao mirovinu. Dok je bio šef HZMO-a pokušao je uvesti red u Zavod i mnogima se zamjerio. Mail mu je hakiran i tako su nastali ti falsifikati. Sve je to već ranije prijavljeno policiji. I sve će to ministar objasniti - kaže osoba bliska ministru.