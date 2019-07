Novi konzultant za Inu koštat će devet milijuna eura

Englesko-francuska investicijska banka Lazard novi je Vladin konzultant za otkup dionica Ine od mađarskog MOL-a, izvijestio je u srijedu ministar financija Zdravko Marić, nakon sjednice Vladina Savjeta za Inu.

Marić je podsjetio da je ranije za savjetnika izabran konzorcij u Morgan Stanley, Intesa Sanpaolo Group i Privredna banka Zagreb (PBZ) te da su se pojavili prijepori oko "shvaćanja onoga što je trebalo inkorporirati u sam ugovor o zastupanju", poglavito po pitanju tehničkih aspekata samoga angažiranja savjetnika.

"Odlučili smo obaviti razgovore s ostalim ponuđačima iz prvog kruga i idemo s novim konzultantom, a to je Lazard", rekao je Marić.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao je da bi na sutrašnjoj sjednici Vlade trebala bi biti donesena odluka o sklapanju ugovora s Lazardom.

Na pitanje koji su financijski parametri i rokovi te hoće li se izbjeći situacija s prethodnim konzultantom oko nejasnoća njegova angažmana, Ćorić je odgovorio da je potonje već izbjegnuto jer su definirani detalji ugovora.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Po njegovim riječima, angažman novoga savjetnika mogao koštati najviše devet milijuna eura.

Podsjetimo, ugovor s konzorcijem Morgan Stanley, Intesa Sanpaolo Group i Privredna banka Zagreb (PBZ) iznosio je osam milijuna eura.

Što se tiče rokova, Ćorić je rekao kako je dubinsko snimanje poslovanja Ine moguće završiti za šest mjeseci te da Vlada pred MOL sa svojom ponudom želi izići tijekom prvog kvartala 2020. godine.

Ministar Marić rekao je kako "ne može prihvatiti konstataciju" da se u proteklom razdoblju nije ništa radilo.

"Sve vrijeme su razgovori tekli, ali nisu rezultirali efektom koji bi značio potpisivanje ugovora", rekao je Marić te naglasio da, izuzev izgubljenog vremena, nema gubitka za državne financije.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Na pitanje novinara je li država skupila novac za otkup dionica, Marić je rekao da će o tome razgovarati.

"O tome ćemo razgovarati, a što se tiče angažmana konzultanata za to su sredstva osigurana", rekao je Marić dodavši da kompletan proces ne uključuje samo jednu već dvije strane.

"Proces dubinske revidiranosti trebao bi pružiti neke dodatne odgovore i informacije o toj ključnoj varijabli, a to je procjena samog poduzeća. U konačnici, vidjet će se je li to prihvatljivo za obje strane. To će se sve znati kad napravimo detaljno snimanje, kad sjednemo za stol ", istaknuo je Marić.

Upitan je li aktualni strateški partner još uvijek u igri, rekao je da nisu zatvorena vrata ni takvoj opciji.

Ministar Ćorić smatra da Ina ne trpi štetu jer su se stvari oko otkupa dionica od MOL-a usporile.

"Ne bih rekao da Ina trpi štetu. Napravili smo sve da funkcioniranje Ine ide u dobrom smjeru. Rezultati za prošlu godinu vrlo su dobri, nadamo se da će se takvo poslovanje nastaviti i ubuduće", rekao je Ćorić i dodao kako treba inzistirati da Ina bude vertikalno intergirana.