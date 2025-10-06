Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIVREMENA OBUSTAVA

Novi incident kod europske zračne luke? Pilot je vidio dronove, letovi su odgođeni

FILE PHOTO: A Norwegian Air plane is refuelled at Oslo Gardermoen airport
Foto: LEFTERIS KARAGIANNOPOULOS/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
1/2
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
06.10.2025.
u 08:15

Europsko zrakoplovstvo je posljednjih tjedana više puta bačeno u kaos zbog viđenja dronova i zračnih upada

Zračna luka u norveškom glavnom gradu Oslu privremeno je u ponedjeljak rano ujutro obustavila slijetanja nakon prijave o viđenju drona u blizini zračne luke, izvijestila je novinska agencija NTB. Nekoliko dolaznih letova odgođeno je ili preusmjereno nakon što je policija oko ponoći primila prijavu da pilot Norwegian Aira misli da je vidio tri do pet dronova tijekom prilaza zračnoj luci, izvijestila je norveška novinska kuća, pozivajući se na policiju. NTB je izvijestio da je opažanje ostalo neprovjereno i da su sve operacije nastavljene na zračnoj luci.

Europsko zrakoplovstvo je posljednjih tjedana više puta bačeno u kaos zbog viđenja dronova i zračnih upada, uključujući zračne luke u Kopenhagenu, Oslu i Münchenu.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da pretpostavlja da Rusija stoji iza mnogih dronova viđenih iznad Njemačke prošlog vikenda, potencijalno uključujući i one koji su poremetili desetke letova i zaglavili više od 10.000 putnika na zračnoj luci u Münchenu.

Dodao je da je učestalost upada u europski zračni prostor bez presedana, čak i u usporedbi s vremenima Hladnog rata, ali nijedan od do sada uočenih dronova nije bio naoružan. Svi su bili na izviđačkim letovima, rekao je. "Pretpostavljamo da Rusija stoji iza većine ovih letova dronova", rekao je.
Cure novi detalji o Hrvatu koji je upravljao dronom iznad zračne luke u Frankfurtu: Evo što je rekao policiji
Ključne riječi
Norveška dronovi Oslo

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
08:48 06.10.2025.

Napredna EU ne zna nti jesu li to bili dronovi, ni čiji su ni kako ih srušiti? A daju bilijarde eur na naoružanje?

DU
DugouhiDuško
08:44 06.10.2025.

Vidio čovjek i još na dronu od dvadesetak cantimetara metar dugačak natpis ,,Made in Rusija" na drugom piše ,,Putin" na trećem ,,Moskva".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još