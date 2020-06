Novi i povratnici: kakve su im šanse da uđu u Sabor

Nije plemena bez slavna imena, kaže tako stara slavonska, koju ne može ne znati Miroslav Škoro, a čini se da nije strana ni Boži Petrovu. Nisu samo ovi čelnici stranka zaključili da je za predstojeće izbore jedna od ključnih taktika za borbu protiv HDZ-a i SDP-a okupljanje zvučnih imena jer na isto su se odlučile i, primjerice, Stranka s imenom i prezimenom, ali i ekipa iz Možemo, svi računajući na to da bi preferencijalnim glasovima mogli dobiti veći broj mandata u sljedećem sazivu parlamenta. Je li to realno i koliko zapravo "povući" mogu Nino Raspudić, žena mu Marija Selak, doktori Herman Vukušić i Boro Nogalo, Davor Dretar Drele ili Željko Kerum, čovjek koji će s pobjednikom, pitali smo naše stručnjake Ankicu Mamić i Božu Skoku. U jednom se slažu oboje, a to je da bi Sabor nakon ovih izbora mogao dobiti specifičan i dosad neviđen dijapazon ljudi koji će ili pridonijeti kvaliteti rasprava ili svesti parlament na teatar apsurda.

- Ovogodišnje izbore sigurno će obilježiti inflacija neovisnih kandidata na različitim listama. Mnogi od njih uživaju određenu popularnost pa će sigurno biti dodana vrijednost strankama. Međutim, zbog toga što ulaze u izbornu utrku kao neovisni i već imaju određenu percepciju u javnosti, oni koji su ih "ugostili" teško će ih nakon izbora držati pod kontrolom u Saboru - kaže nam Božo Skoko, pa dodaje kako je kandidatura Nine Raspudića na listi Mosta, primjerice, vratila tu stranku u središte pozornosti.

Najzvučnije ime

A da je upravo on najzvučnije pojačanje Mosta, smatra i Ankica Mamić.

- Kako je i najavio, Raspudić ide u drugu izbornu jedinicu "loviti" Gordana Jandrokovića po preferencijalnim glasovima. Budući da će ondje biti nositelj liste, ima veliku šansu ući u Sabor - kaže analitičarka, dodajući da ovaj kandidat ima šanse pomrsiti račune HDZ-u, ali mnogo toga ovisi o tome hoće li se u drugoj jedinici pojaviti i Miroslav Škoro. A Škorin kandidat u prvoj jedinici utjecat će i na plasman Raspudićeve supruge Marije Selak, predviđa Ankica Mamić.

- Iako ona nije poznata kao njezin suprug, u ovom kratkom razdoblju na političkoj sceni pokazala se artikuliranom - kaže analitičarka, dodajući da bi kandidatkinji problem mogao biti stjecanje potrebne vidljivosti. Ali šanse za Sabor, kaže, ima. A ima ih, kaže Božo Skoko, i odnedavno Mostovo ime, vjeroučitelj iz Rijeke Marin Miletić. Što će točno postići Ankica Mamić nije posve sigurna.

- Njegovo ime zasjalo je za vrijeme štrajka prosvjetara. Kako većina građana ima djecu ili unuke u školi, mnogi su temu pozorno pratili i tu je zasigurno stekao popularnost - kaže A. Mamić pa dodaje da bi Miletić u osmoj jedinici mogao pomrsiti račune desnici. Isto kao i Možemo Tomislava Tomaševića Restart koaliciji u prvoj, a možda i šestoj te sedmoj.

- Tomislav Tomašević profilirao se iz aktivista u političara kritizirajući Milana Bandića i raskrinkavajući njegov odnos s HDZ-om. Time je na lokalnoj temi stekao nacionalnu vidljivost - kaže Ankica Mamić, dodajući da je veliki broj birača u Zagrebu razočaran "nemuštim djelovanjem predsjednika GO SDP-a Gordana Marasa koji se pozicionirao kao čovjek-sendvič, nosi parole i transparente". Poene na sukobu s Bandićem mogao bi dobiti i Boro Nogalo, bivši ravnatelj Srebrnjaka, koji na izbore ide sa Strankom s imenom i prezimenom.

- Iako je stekao vidljivost na temi vezanoj uz problematiku bolnice Srebrnjak, mislim da to ipak neće biti dovoljno da skupi potreban broj glasova - prognozira naša analitičarka, koju pitamo za još jednog liječnika, Hermana Vukušića. On se nedavno priključio Domovinskom pokretu, ali za razliku od Nogala, politika mu nipošto nije strani pojam.

- Vukušić je među povratnicima u politiku, dugogodišnji član HSLS-a. Ne predstavlja znatno pojačanje Pokretu u smislu da može pridobiti neodlučne birače. Ipak, s obzirom na to da je Škorino izbivanje ih Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata slaba točka njihove kampanje, on bi, kao branitelj i osoba koja se bavila problemima branitelja oboljelih od PTSP-a, mogao biti premosnica - objašnjava Ankica Mamić. A osim "povratnika" Vukušića, "u igru" se vraćaju i Dalija Orešković sa Strankom s imenom i prezimenom te Marijana Puljak iz Pametno. Koliko može bivša predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, nije siguran Božo Skoko koji kaže da Dalija Orešković iza sebe već ima niz izbornih neuspjeha, ali je "ovog puta dala širinu Stranki s imenom i prezimenom". Loš "timing", govori A. Mamić, kriv je za dosadašnje neuspjehe Dalije Orešković.

- Uvijek joj je popularnost rasla u razdoblju prije izbora, a pred same izbore bi se ispuhala - objašnjava nam sugovornica koja kaže i da će Marijana Puljak iz Pametno u desetoj jedinici, gdje je spomenuta godinama bila gradska vijećnica, završiti oko izbornog praga. A nada se i da će deseta jedinica biti razumna i kod eventualnog odabira Željka Keruma.

Komičari i zabavljači

- Birati njega može samo netko iz šale ili, bolje rečeno, prezira prema Saboru - smatra A. Mamić, a Božu Skoku Kerumov ponovni ulazak u Sabor ne bi iznenadio jer, kaže, njegov je populizam privlačan određenom dijelu birača. A je li privlačan i humor Davora Dretara, koji bi s Domovinskim pokretom trebao na izbore, A. Mamić još nije sigurna.

- Nismo ga dosad imali prilike vidjeti u društveno angažiranom djelovanju. On je prije svega komičar i zabavljač koji se kretao u sferi estrade - kaže nam sugovornica, dodajući da će Drele zasigurno biti u trećoj izbornoj jedinici, gdje će "igrati" na lokalpatriotski naboj. A da će, iako spomenuti kandidati računaju na preferencijske glasove, nužna biti sinergija stranačke i personalizirane kampanje, objašnjava Božo Skoko.

- Postojeća prepoznatljivost i prijašnja popularnost kandidata svakako su dodana vrijednost u političkoj kampanji jer se ne moraju predstavljati javnosti i mogu kapitalizirati svoje prijašnje uspjehe u kampanji. Međutim, to ne znači automatski i siguran prolazak u Sabor jer mnogo je aspekata koji utječu na preferencije birača, od toga dijele li kandidat i lista iste vrijednosti, kako je kandidat obrazložio ciljeve ulaska u politiku, što obećava, kako komunicira političke poruke - kaže Božo Skoko.