Plenković: Građani će na izborima moći birati žele li za premijera mene ili Bernardića

Vladu HDZ-a i ove koji prosipaju razne floskule razlikuju rezultati koje smo mi ostvarili u mandatu ove Vlade, a koji su vidljivi i mjerljivi. Na ovim izborima birači će moći odlučiti žele li za premijera mene ili Davora Bernardića, rekao je danas nakon sastanka u proširenoga Županijskog odbora HDZ-a Vukovarsko – srijemske županije predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Odgovarajući na upite novinara Plenković je još jednom ponovio kako se Bernardić do sada više puta diskvalificirao za bilo kakve više dužnosti te da bi članovi SDP-a najbolje trebalo da razmisle koga su birali za predsjednika stranke.

Još jednom je prokomentirao i ulogu Miroslava Škore na predsjedničkim izborima podsjećajući kako je pred drugi krug Škoro kazao da će zaokružiti broj 3. na listiću, a ne ime Kolinde Grabar Kitarović. Rezultat toga je bilo preko 100.000 poništenih izbornih listića u drugom krugu koji su, kako je rekao, Zorana Milanovića doveli na vlast.

Video: Plenković na sjednici županijskog odbora HDZ-a Brodsko-posavske županije

- Vjerojatno je Miroslav Škoro koji se, kao i drugi članovi te stranke izdaje za većega Hrvata nego bilo tko iz HDZ-a, želio da Milanović dođe na Pantovčak. Isto tako Most se izdaje za veće katolike nego bilo tko drugi. Možda bi oni željeli da SDP dođe i u Banske dvore, rekao je Plenković dodajući kako u 5. izbornoj jedinici očekuje da HDZ postigne jedan od većih izbornih rezultata.

Podsjetio je i na projekt Slavonija rekavši kako je u okviru njega osigurano 18,5 milijarda kuna, a dogovorno 12,5 milijardi te da se tim sredstvima grade aglomeracije, prometna infrastruktura, projekti u energetici... Ipak, nije želio odgovoriti na pitanje hoće li na listi za 5. izbornu jedinici biti i nekadašnja ministrica Gabrijela Žalac kao i saborski zastupnik Stevo Culej. Nije dao niti direktan odgovor je li se HDZ u Zagrebu odrekao suradnje s Milanom Bandićem. Naime, u Zagrebu su se pojavili HDZ-ovi plakati na kojima stoji poruka "Dok neki delaju mi ćemo obnoviti Zagreb". Komentirajući te plakate Plenković je kazao kako se kampanja vodi u dvije faze te da su u okviru prve faze s 5. poruka zagolicali javnost što pokazuje i interes medija. Najavio je kako Vlada i HDZ žele da se Zagreb što prije obnovi da će u ponedjeljak Europskoj komisiji podnijeti zahtjev za sredstvima za pomoć iz Europskog fonda solidarnosti.

Na novinarski upit da IDS na izbore izlazi u okviru Restart koalicije, a da je pri tome jedan od zahtjeva IDS-a bila i šira autonomija Istre, Plenković je kazao kako ne zna što je dogovoreno između njih ali i da će županijski ustroj u Hrvatskoj sigurno i dalje ostati isti.

-Za razliku od SDP-a ova Vlada je financirala Istarski ipsilon kao i osigurala sredstva za Opću bolnicu u Puli kao i isplatila 4,5 milijarde kuna za neizgrađene brodove u Uljaniku te osigurala sredstva za još niz projekata, poručio je Plenković.

Posebno je ukazao na činjenicu da je međunarodna rejting agencija Fitch zadržala postojeći kreditni rejting Hrvatske

- To nisu napravili ni Škoro ni Most. To je rezultata rada ove Vlade koju vodi HDZ. To pokazuje kako vodimo zemlju kao i kakvu reputaciju Hrvatska danas ima u svijetu i koliko nam se vjeruje ali i kako gledaju na rad ove Vlade. To je veliki signal. Obavljen je stres test 5 hrvatskih banaka koje su sve dobile pozitivne ocjene, istakao je Plenković.

Govoreći o planovima ako HDZ pobijedi na izborima Plenković je najavio smanjenje broja ministarstava kao i funkcionalno povezivanje općina.

Na upit novinara da prokomentira rješenje o otkazima liječnicima u Dječjoj bolnici na Srebrnjaku, koji su radili na projektu vrijednome 60 milijuna eura, a kojemu je i Vlada RH supotpisnik, Plenković je kazao kako mu nije poznato kako je to moguće ali i da mu to ne djeluje normalno.

-Sinoć sam dobio informaciju o tome. Neshvatljivo mi je da su ljudi koji su toliko dugo radili na takvom projektu sada pred otkazom. To mi nikako nije jasno. Zatražit ću pojašnjenja od ministra zdravstva Vilija Beroša kao i ministrica obrazovanja Blaženke Divjak kako bi vidjeli o čemu se radi, zaključio je Plenković.