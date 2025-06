Novi gost podcasta Bobu Bob! akademik Mirko Orlić

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je akademik Mirko Orlić, klimatolog i oceanograf s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno- matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Zašto smo ponovno usred toplinskog vala s temperaturama do plus 40? Kako nastaju superćelijske oluje i kakve to veze ima s El Ninom? Hoće li razina Jadrana narasti za 30-ak centimetara ili za jedan metar do 2100.? Što svatko od nas može učiniti na ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama? Što znači izlazak najvećeg svjetskog zagađivača SAD-a iz Pariškog sporazuma? Zašto nema političke volje da se smanje emisije CO2 i zaustavi globalno zatopljenje te što poručuje poricateljima klimatskih promjena? Odgovore na ta i ostala pitanja akademik Mirko Orlić daje u u podcastu Bobu Bob! na youtube kanalu Večernjeg TV-a u petak u 20 sati.