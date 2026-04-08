KTC otvara novi trgovački centar u Velikoj Gorici

U petak, 10. travnja 2026. godine u 10 sati, tvrtka KTC d.d. svečano otvara novi trgovački centar RC 83 Velika Gorica na adresi Ulica Franje Kuharića 4*, čime dodatno širi svoju dugogodišnju prisutnost na hrvatskom tržištu. Novi trgovački centar objedinjuje supermarket, restoran, poljoljekarnu i benzinsku postaju, pružajući kupcima cjelovitu ponudu na jednoj lokaciji.

Supermarket KTC Velika Gorica

Supermarket se prostire na 1700 četvornih metara moderno uređenog prodajnog prostora, prilagođenog najvišim trgovačkim standardima. Kupcima omogućuje praktičnu kupnju svega potrebnog za kućanstvo na jednom mjestu.

U ponudi su svakodnevno svježe voće i povrće, svježe meso iz mesnice, suhomesnati i mliječni proizvodi, kruh i peciva, pića, tekstil, igračke, kozmetika, kućne potrepštine, bijela tehnika, mali kućanski aparati, informatička oprema te proizvodi za kućne ljubimce. KTC je poznat po širokom asortimanu koji uključuje domaće proizvođače i svjetski poznate brendove.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do subote od 7 do 21 sat; nedjeljom, praznicima i blagdanima ne radi.

Restoran KTC Velika Gorica

Restoran nudi raznovrsnu a la carte ponudu te svakodnevno pet vrsta toplih gotovih obroka. Kapacitet restorana je do 350 gostiju, a prostor je prilagođen organizaciji svadbi, domjenaka i drugih svečanosti u dvije sale.

U sklopu ponude dostupne su i catering usluge te dostava. Mladencima je na raspolaganju i apartman unutar objekta. Interijer restorana i apartmana moderno je uređen, a kuhinja opremljena prema najvišim standardima.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati, subotom od 7 do 17 sati; nedjeljom, praznicima i blagdanima ne radi.

Poljoljekarna KTC

Poljoljekarna nudi širok izbor proizvoda za uređenje vrtova i okućnica, kao i za profesionalnu poljoprivrednu proizvodnju. Stručno osoblje educirano je za savjetovanje kupaca i distribuciju sredstava za zaštitu bilja.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 13 sati; nedjeljom, praznicima i blagdanima ne radi.

Benzinska postaja

Benzinska postaja, otvorena krajem prošle godine, već nekoliko mjeseci uspješno posluje te dodatno upotpunjuje ponudu centra.

Radno vrijeme: svaki dan od 6 do 23 sata.

Otvorenjem novog trgovačkog centra u Velikoj Gorici, KTC nastavlja svoju strategiju razvoja i približavanja kupcima kroz kvalitetnu, raznovrsnu i dostupnu ponudu proizvoda i usluga na jednoj lokaciji.

O KTC-u

KTC d.d. posluje od 1992. godine te danas zapošljava oko 1800 djelatnika. Uz osnovnu djelatnost trgovine, tvrtka se uspješno bavi i ugostiteljstvom te turizmom. Poslovanje obuhvaća 27 gradova u 11 županija diljem Hrvatske, s mrežom od 30 supermarketa, specijaliziranih prodavaonica, 24 poljoljekarne, 18 benzinskih postaja i 20 restorana. U turističkom segmentu KTC upravlja hotelima na Jadranu, u Baškoj Vodi i Makarskoj, a aktivan je i u sportu kroz rukometni i karate klub.

*Napomena: Trenutačno adresa Ulica Franje Kuharića još nije uvedena u Google Maps, pa prilikom navigacije ili dostave na tu lokaciju koristite adresu benzinske postaje Avenija Pape Ivana Pavla II 20, Velika Gorica.