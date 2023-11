Novi energetski napitak na tržištu dvaput je opasniji nego ostala: 'Ima dvostuko veću dozu kofeina'

Tinejdžeri i mladi ljudi posežu za energetskim pićima jer im ona podižu energiju koja im nedostaje, kako su se izjašnjavali u anketama na tu temu. Energije im nedostaje jer se manje kreću i velik dio dana pogrbljeni su nad mobitelima ili drugim ekranima, često i do kasno u noć pa su u školi često pospani. Već to im ne čini dobro, a posezanje za energetskim pićima pojačava rad srca, povisuje krvni tlak i podražava živčani sustav što u nekim slučajevima može imati teže posljedice. Prije godinu dana dvanaestogodišnje dijete u Varaždinskoj županiji doživjelo je moždani udar koji se direktno povezuje s pretjeranom konzumacijom energetskih pića, a jedno je dijete u Zagrebu umrlo nakon ispijanja energetskog napitka u lipnju 2021.. Nakon tog događaja ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je kako su Vlada i Ministarstvo zdravstva za zabranu prodaje enegetskih pića maloljetnicima, no po tom se pitanju nije ništa dogodilo.

U međuvremenu je na tržište lansiran novi energetski napitak pod nazivom Prime, u većem pakiranju od pola litre, kojeg su izreklamirali youtuberi koje prati ogroman broj djece i tinejdžera širom svijeta. Liječnici su zgroženi, a ovih dana za tim pićem vlada pomama i među djecom u Hrvatskoj.

- Ima dvostuko veću dozu kofeina no dosad poznata energetska pića, koja inače sadrže sastojke velike šalice turske kave zaslađene s četiri žličice šećera – kaže dr. Biljana Borzan, europarlamentarka godinama posvećena zaštiti zdravlja potrošača i u okviru širenju svijesti o štetnosti energetskih pića.

Mnogi roditelji i ne znaju da ih djeca konzumiraju ili uopće nisu svjesni sastava tih pića i njihove štetnosti. - Izazivaju poremećaj srčanog ritma, znači aritmiju, lupanje srca, probleme sa živčanim sustavom i s probavnim sustavom – kaže dr. Borzan.

Na tematskom okruglom stolu u HZJZ-u prošle godine pedijatrijski kardiolog koji se u kliničkoj praksi susreće s djecom koja su u bolnici završila zbog posljedica pijenja energetskih pića objašnjavao je kako zbog prekomjerne konzumacije može doći do adrenalinske/kofeinske oluje odnosno pojačanog rada srca te niza drugih teškoća među kojima i ishemije. – U povećanom su riziku od iznenadne smrti djeca s neprepoznatom srčanom greškom i neprepoznatim koronarnim anomalijama – kazao je prof. Daniel Dilber, pedijatrijski kardiolog iz KBC Zagreb.

Čak je 20% učenika osnovnih i 30% učenika srednjih škola imalo ozbiljnije smetnje prilikom konzumacije energetskih pića ; velik broj imao je stezanje i bol u prsima, ubrzani rad srca, a dio se požalio na mučninu i povraćanje, pokazali su podaci ankete provedene u Varaždinskoj županiji. Premda na svakoj limenci energetskog pića stoji upozorenje: “Ne preporučuje se djeci, trudnicama i dojiljama”, ta je anketa potvrdila da energetska pića konzumira 65% učenika srednje škole i 85% srednjoškolaca. Slična saznanja bilježe brojna druga istraživanja.

Dr. Biljana Borzan na brojnim je predavanjima po školama ukazivala na ove štetnosti. - Profesori su mi govorili kako djeca novcem za užinu kupuju energetska pića i piju ih na prazan želudac, od čega su više no intenzivno uzbuđeni – dodaje. Napominje i kako se zbog konzumacije ovih intenzivno slatkih pića mijenja i osjet okusa pa više ništa nije dovoljno slatko već se dodatno šećeri, a štetnost takve konzumacije poznata je.

VIDEO Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, o istraživanju o konzumaciji energetskih pića među hrvatskim učenicima