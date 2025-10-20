Novi detalji tragedije u Novom Sadu: Žena se sama porodila, a krvavi tragovi vodili do mrtve bebe

Stravičan slučaj zabilježen je u Novom Sadu gdje je jutros, oko sedam sati, pronađeno tijelo novorođenog dječaka. Prema riječima stanara zgrade u blizini, prizor je bio potresan, a tragovi šokantnog događaja i dalje su vidljivi. "Što nam se to događa u susjedstvu? Nije mi jasno kako je mogla tako nešto učiniti. Priča se da je dijete bilo mrtvorođeno. Ne poznajemo tu ženu, ona ne živi ovdje – ušla je jer su vrata bila otključana", rekla je za Telegraf jedna stanarka zgrade. Dodala je i kako je čula da je žena, identificirana kao M. K. (39), bila pod utjecajem alkohola.

Prema prvim informacijama, žena je ušla u haustor zgrade, gdje se porodila. Zatim je iznijela novorođenče i ostavila ga na travi u neposrednoj blizini ulaza. Iako je ulaz već očišćen, ostali su tragovi koji upućuju na ono što se dogodilo. Na bijelom zidu pored vrata vidljiv je krvavi otisak šake, dok se u kutovima zidova još mogu vidjeti kapljice krvi. Svjedoci tvrde da je prostor bio prekriven krvlju prije čišćenja, a tragovi krvi vodili su do mjesta na travi gdje je dijete ostavljeno. Na tom mjestu i dalje je prisutna veća količina krvi.

Nakon što je ostavila bebu, M. K. je, prema sumnjama, otišla oko 100 metara dalje i ušla u drugi haustor u Lovćenskoj ulici. Tamo su je stanari pronašli krvavu oko pola sata nakon što je tijelo novorođenčeta otkriveno te odmah pozvali policiju. Žena je uhićena, no nije odvedena u policijsku postaju, već u Kliniku za ginekologiju i porodništvo Betanija, gdje joj je pružena medicinska pomoć. Na mjestu događaja policija je obavila očevid u prisustvu dežurnog tužitelja, a izuzete su i snimke nadzornih kamera kako bi se utvrdilo je li zabilježen trenutak kada je novorođenče ostavljeno na ulici.