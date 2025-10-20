Horor u susjedstvu: Nasred ulice pronađeno beživotno tijelo bebe, majka je bila u obližnjoj zgradi

U Novom Sadu jutros je nasred ulice pronađeno beživotno tijelo bebe, doznaje Blic. Na terenu su trenutno forenzičari, policija i hitna pomoć. Još uvijek nije poznato kako je beba preminula, niti na koji način je dospjela na ulicu, a prema neslužbenim informacijama, majka djeteta je locirana u obližnjoj zgradi te je uhićena.