U NOVOM SADU

Horor u susjedstvu: Nasred ulice pronađeno beživotno tijelo bebe, majka je bila u obližnjoj zgradi

Autor
Lorena Posavec
20.10.2025.
u 09:21

Još uvijek nije poznato kako je beba preminula, niti na koji način je dospjela na ulicu

U Novom Sadu jutros je nasred ulice pronađeno beživotno tijelo bebe, doznaje Blic. Na terenu su trenutno forenzičari, policija i hitna pomoć. Još uvijek nije poznato kako je beba preminula, niti na koji način je dospjela na ulicu, a prema neslužbenim informacijama, majka djeteta je locirana u obližnjoj zgradi te je uhićena.

Beba Novi Sad Srbija

