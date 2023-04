Novi detalji pucnjave u Splitu: Objavljena snimka napadača, na mjestu događaja pronađen pištolj

U Splitu je jučer usred dana došlo do pucnjave u ulici Put Skalica, a dojava je zaprimljena malo prije 16 sati. Josip Čubelić (36) ranjen je u nogu, a policija i večeras nastavlja potragu za četvoricom muškaraca koja se dovode u vezu s pucnjavom. Trenutak uoči pucnjave snimila je nadzorna kamera, a snimku je objavio RTL. Na njoj se može vidjeti kako iz bijelog Renaulta u žurbi izlaze dvojica muškaraca. U automobil se ne vraćaju, a potom se okupljaju građani i dolazi policija. Vozilo je uzeto kao dokaz jer se dovodi u vezu s napadom.

Čubelić je teško ozlijeđen u napadu, ali je van životne opasnosti. Prva u pomoć mu je priskočila liječnica Sanja Došen Janković iz obližnje ambulante. "Mislim da nisam napravila ništa što ne bi netko drugi napravio iz moje struke. Čuli smo pucnjave, pretpostavili smo da je netko u opasnosti, izašli smo, pomogli smo, napravili smo sve u tom trenutku što smo mogli. Hipokrat kaže - pomoći treba, mi smo to napravili i to je to", kazala je.

VIDEO Splitska policija traži pomoć: Svaka informacija o četvorici je korisna

Pretpostavlja se da su četvorica muškaraca pobjegla bijelim Mercedesom mađarskih registracija. Policija ga je pronašla u garaži zgrade na Pazdigradu, a sada se traga za još jednim vozilom iste marke u crnoj boji.

Na mjestu događaja policija je pronašla pištolj kalibra 7,65 milimetara, no nisu sigurni kome je pripadao - ranjenom Čubeliću ili napadačima, navodi Dalmatinski portal. Iako će trebati pričekati rezultate vještačenja, ne čini se da oružje koristilo s obzirom na to da su na Skalicama pronađene tri čahure kalibra 9 milimetara.

Slučaj Državno odvjetništvo vodi kao pokušaj ubojstva. Sumnja se da su napadači znali da Čubelić nosi pancirku pa su ga gađali u druge dijelove tijela.

Naime, policija pokušava i rekonstruirati kako je došlo do susreta napadača i Čubelića. Postoji više verzija događaja, a spominje se i sukob ranjenog 36-godišnjaka s Alenom Radićem, jednim od četvorice za kojom se traga.