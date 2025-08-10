Naši Portali
PRATE SVJETSKE TRENDOVE

Novi čudesan pothvat liječnika u KBC Split: Prvi put obavili komplicirani zahvat

10.08.2025.
u 15:58

Oba pacijenta brzo su se oporavila i izrazila veliko olakšanje nakon zahvata

U Kliničkom bolničkom centru Split po prvi je put u Hrvatskoj izvedena balonska angioplastika plućnih arterija kod dvoje bolesnika s kroničnom tromboembolijskom plućnom hipertenzijom (CTEPH), čime je omogućeno provođenje ove napredne minimalno invazivne metode liječenja i u domaćim zdravstvenim ustanovama. Zahvat su izveli interventni kardiolozi Mislav Lozo i Dino Mirić sa svojim timom, uz tehničku podršku medicinskih sestara i inženjera radiologije, te pod stručnim vodstvom Slobodana Obradovića s Vojnomedicinske akademije u Beogradu, koji iza sebe ima više od 200 ovakvih zahvata. Oba pacijenta brzo su se oporavila i izrazila veliko olakšanje nakon zahvata.

„Najmanje 40 posto pacijenata s CTEPH-om nisu kandidati za operaciju zbog tehničkih ili zdravstvenih razloga, zbog čega je balonska angioplastika izuzetno važna alternativa. Uvođenjem ove metode pokazujemo kako splitska kardiologija prati svjetske trendove i podiže kvalitetu skrbi za bolesnike s plućnom hipertenzijom“, poručio je Lozo, zahvalivši kolegama i vodstvu klinike na podršci.

Predstojnica Baković Kramarić kazala je da uvođenjem metode balonske angioplastike „splitska kardiologija još jedan put dokazuje svoju dosljednost i upornost u praćenju svjetskih trendova u liječenju kardiovaskularnih bolesnika. Rezultat je to kontinuirane edukacije, upornosti, entuzijazma, posvećenosti struci kolega i cijelog osoblja klinike kao i adekvatne organizacije rada na klinici“.

CTEPH je rijedak, ali težak oblik plućne hipertenzije koji nastaje nakon preboljele plućne embolije, kada se krvni ugrušci u plućnim arterijama ne razgrade u potpunosti. Bez adekvatnog liječenja, bolest dovodi do progresivnog zatajivanja desne strane srca i značajnog smanjenja kvalitete života, zbog čega rana dijagnoza i dostupnost suvremenih metoda liječenja imaju ključnu ulogu u ishodu bolesti.

Ključne riječi
balonska angioplastika plućnih arterija KBC Split

